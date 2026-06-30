Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghệ An: Ba tàu cá neo đậu trên sông bốc cháy dữ dội

Ngọc Tú

TPO - Ba tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đang neo đậu ở bờ sông bỗng bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, cả ba tàu cá đã bị vụ hỏa hoạn làm hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề.

Ba tàu cá neo đậu trên sông bốc cháy dữ dội. (Video: Quỳnh Phú).

Ngày 30/6, ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra khiến ba tàu cá của ngư dân xã này bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại nặng nề.

2aoboqh3cy21yz6qddsiucgguzvuedu9nwcuvxgs.jpg
Hiện trường vụ cháy tàu cá. (Ảnh: Quỳnh Phú).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, một số người dân thôn Tân An (xã An Hòa cũ, nay là xã Quỳnh Phú) bất ngờ thấy khói lửa bốc lên ở tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu - cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5km. Phát hiện sự việc, người dân chạy đến dùng bình cứu hỏa dập lửa.

Tuy nhiên, do là tàu gỗ, trên tàu chứa nhiều dầu cùng nhiều thiết bị dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang hai tàu khác cạnh bên.

2aoboqh3csxs67j4tbn6pl7rbz0jnrlgiprkse6i.jpg
2aoboqh3cph1wffca4xsb8zeojpv2adyz8vatkys.jpg
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thủy triều rút nên chủ các tàu cá không thể di chuyển tàu. (Ảnh: Quỳnh Phú).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng bộ đội, người dân đã khẩn trương đến hỗ trợ các chủ tàu dập lửa.

Đến khoảng 7h30 sáng 30/6, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến cả ba con tàu bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu cháy gây thiệt hại nặng nề. May mắn, đám cháy không gây thiệt hại về người.

2aoboqh3cqgniy2l6a3aapxgkgty59gbpkv2eiwu.jpg
Đến khoảng 7h30, đám cháy đã được khống chế nhưng các tàu cá đã bị lửa làm hư hỏng nặng. (Ảnh: Quỳnh Phú).
tp-2aoboqh2p49cdmcwnrccj3fjyvuccx9sjqsxj1fc.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn đến hỗ trợ dập lửa cứu tàu.
tp-2aoboqh2p3ykk3smbxcj5v5sldcsadufpfh6ra3u.jpg
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Ngọc Tú
#Nghệ An #hỏa hoạn #cháy tàu #tàu cá bị cháy rụi #cháy tàu cá #cháy tàu ngư dân #tàu cá ngư dân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe