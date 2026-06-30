Nghệ An: Ba tàu cá neo đậu trên sông bốc cháy dữ dội

TPO - Ba tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đang neo đậu ở bờ sông bỗng bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, cả ba tàu cá đã bị vụ hỏa hoạn làm hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề.

Ba tàu cá neo đậu trên sông bốc cháy dữ dội. (Video: Quỳnh Phú).

Ngày 30/6, ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra khiến ba tàu cá của ngư dân xã này bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại nặng nề.

Hiện trường vụ cháy tàu cá. (Ảnh: Quỳnh Phú).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, một số người dân thôn Tân An (xã An Hòa cũ, nay là xã Quỳnh Phú) bất ngờ thấy khói lửa bốc lên ở tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu - cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5km. Phát hiện sự việc, người dân chạy đến dùng bình cứu hỏa dập lửa.

Tuy nhiên, do là tàu gỗ, trên tàu chứa nhiều dầu cùng nhiều thiết bị dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang hai tàu khác cạnh bên.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thủy triều rút nên chủ các tàu cá không thể di chuyển tàu. (Ảnh: Quỳnh Phú).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng bộ đội, người dân đã khẩn trương đến hỗ trợ các chủ tàu dập lửa.

Đến khoảng 7h30 sáng 30/6, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến cả ba con tàu bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bên trong bị thiêu cháy gây thiệt hại nặng nề. May mắn, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Đến khoảng 7h30, đám cháy đã được khống chế nhưng các tàu cá đã bị lửa làm hư hỏng nặng. (Ảnh: Quỳnh Phú).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn đến hỗ trợ dập lửa cứu tàu.