Đắk Lắk có tân Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 30/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Quang Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 29/6/2026.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Quang Đệ trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Ông Hồ Quang Đệ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Sở Xây dựng đề ra 4 định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp và có tư duy đổi mới; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, bền vững.

Trước đó, sáng 15/6, tại hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, ông Cao Đình Huy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.