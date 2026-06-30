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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngô Tùng

TPO - Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Đơn vị này có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TPHCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TPHCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm có 24 thành viên. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Các Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM, gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

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Ông Trần Lưu Quang trao quyết định nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM cho các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trong giai đoạn hiện nay. Ông bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Trần Lưu Quang, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động của mình. Những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của thành phố.

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TPHCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TPHCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Cùng với đó, tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao.

Ngô Tùng
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