Cháy 16 tàu cá ở Gia Lai: Chủ tàu đứng trước nguy cơ trắng tay, tỉnh hỗ trợ khẩn

TPO - Sau vụ hỏa hoạn khiến 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại, nhiều ngư dân trước nguy cơ mất kế sinh nhai. Trước thiệt hại lớn, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, kinh phí và nghiên cứu chính sách giúp ngư dân chuyển đổi nghề.

Hiện trường khu vực tàu cá ngư dân neo đậu xảy ra cháy. Clip: Trương Định - Hoàng Lợi.

Sáng 30/6, tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), ngư dân lặng lẽ đứng nhìn những con tàu chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn xảy ra chiều hôm trước.

Do nước triều vẫn còn dâng cao nên nhiều tàu bị cháy vẫn chìm một phần dưới mặt nước, chưa lộ rõ toàn bộ hiện trường.

Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc, ông Lê Văn Ninh (xã Tuy Phước Đông), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những phút giây ngọn lửa bao trùm khu neo đậu.

"Khi phát hiện cháy, nhiều người dân và ngư dân chạy đến ứng cứu. Ai cũng cố tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa bùng lên quá mạnh, gặp gió nên lan rất nhanh. Lửa bốc cao, không thể tiếp cận được. Các chủ tàu chỉ biết đứng nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi mà không làm được gì", ông Ninh kể.

Con tàu của ngư dân bị cháy chỉ còn phần thân nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Ảnh: Trương Định.

Anh Phạm Hiếu (SN 1993, xã Cát Tiến, Gia Lai) - chủ tàu BĐ-93892-TS, công suất 420 CV, cho biết: Con tàu được đóng từ năm 1996. Năm 2021, anh mua lại rồi đầu tư sửa chữa, nâng cấp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo anh Hiếu, trong cơn bão số 13 năm 2025, con tàu anh tiếp tục bị hư hỏng nặng, vừa được sửa chữa xong. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng cao nên thời gian gần đây tàu cũng nằm bờ. “Cũng mong sao Nhà nước có chính sách hỗ trợ để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh nói.

Cách đó không xa, tàu câu mực số hiệu BĐ-31183-TS của anh Đồng Văn Vũ (SN 1993, xã Cát Tiến) cũng bị lửa thiêu rụi. Anh Vũ cho biết khu vực này là nơi nhiều ngư dân đưa tàu vào neo đậu mỗi khi biển động, không vươn khơi được.

Con tàu của anh Đồng Văn Vũ bị cháy chìm xuống dưới mặt nước. Ảnh: Trương Định.

"Chiều hôm qua tôi đang ở nhà thì nhận được tin tàu bị cháy, chạy xuống thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, không thể cứu được gì. Gia đình chỉ sống bằng nghề biển, vợ ở nhà nội trợ, nuôi ba con nhỏ", anh Vũ chia sẻ.

Khu vực tàu neo đậu xảy ra cháy vào ngày hôm qua 29/6. Ảnh: Minh Phụng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trưa 29/6, nhiều tàu thuyền tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước bị cháy. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, nhiều tàu thuyền neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn để ngăn ngọn lửa lan rộng và hạn chế thiệt hại.

Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Đa phần các tàu đã qua thời gian sử dụng từ 20 đến 31 năm. Trong số 16 tàu cá chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn lại 15 tàu đều không mua; có 5/16 tàu đăng ký giải bản, đã nộp hồ sơ.

Nhiều chiếc tàu bị cháy hư hại. Ảnh: Trương Định.

Liên quan việc này, tại cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương trong sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành đề xuất phương án, thực hiện hỗ trợ sớm nhất có thể để người dân yên tâm.

Theo đó, tỉnh thống nhất trước mắt hỗ trợ đối với mỗi tàu 15kg gạo/3 tháng; hỗ trợ 3 triệu đồng/3 tháng/tàu. Yêu cầu tập trung nghiên cứu đề xuất phương án giải bản đối với các tàu đã quá cũ trong vụ cháy. Bởi, các tàu trên hầu hết đã quá cũ, bị hư hỏng do bão, dân khôi phục lại.

UBND tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân có tàu bị cháy trên, đồng thời xem xét chính sách giải bản, chuyển đổi nghề. Ảnh: Trương Định

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai giao các sở ngành liên quan, cập nhật danh sách chủ tàu, xem nguyện vọng bà con thích nghề gì để chuyển đổi, đào tạo phù hợp, khoa học. Tỉnh thống nhất thực hiện chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản. Giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.