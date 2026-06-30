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Vĩnh Long tiếp nhận quản lý nguyên trạng cụm phà Vàm Cống

Cảnh Kỳ

TPO - Ngày 30/6, Bộ Xây dựng chính thức chuyển giao nguyên trạng cụm phà Vàm Cống cho tỉnh Vĩnh Long quản lý. Đây là cụm phà lớn duy nhất còn lại ở miền Tây thực hiện sứ mệnh kết nối giao thương trên các tuyến quốc lộ.

Cụm phà Vàm Cống thực hiện chuyên chở người và phương tiện kết nối các tuyến quốc lộ, nên các bến này lâu nay do Bộ Xây dựng quản lý. Tháng 5 vừa qua, Thủ tướng có quyết định chuyển nguyên trạng cụm phà này về UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý, khai thác.

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Phà Láng Sắt qua kênh Quan Chánh Bố, tỉnh Vĩnh Long, thuộc cụm phà Vàm Cống.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng), cho biết, thời gian qua, các phà, bến phà trong cụm phà Vàm Cống luôn duy trì hoạt động an toàn, phục vụ nhân dân hiệu quả. Việc chuyển quản lý cụm phà về địa phương nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, tăng chủ động cho địa phương, phù hợp định hướng phân cấp, phân quyền.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lưu ý, sau chuyển giao, mọi hoạt động vận hành cụm phà Vàm Cống vẫn giữ nguyên. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ cho toàn bộ 325 nhân sự của cụm phà (30 viên chức và 295 người lao động). Không để xảy ra tình trạng trì trệ, tắc nghẽn ở bất kỳ khâu nào tại 4 bến phà.

"Hoạt động tại các bến phà phải đảm bảo thông suốt 24/7, để duy trì nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt của người dân. Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống đối với toàn bộ hoạt động của các bến phà", ông Sơn yêu cầu.

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Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Vĩnh Long ký biên bản bàn giao cụm phà Vàm Cống.

Cụm phà Vàm Cống quản lý 4 bến phà, gồm: phà Đình Khao (qua sông Cổ Chiên, trong tỉnh Vĩnh Long), phà Đại Ngãi (qua sông Hậu, nối Vĩnh Long - Cần Thơ), phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt (qua kênh Quan Chánh Bố, trong tỉnh Vĩnh Long). Cụm phà đang khai thác hơn 20 phà, trọng tải từ 100 - 200 tấn/phà.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cụm phà Vàm Cống thực hiện khoảng 176.000 chuyến phà, phục vụ hàng triệu lượt người và phương tiện qua sông an toàn. Tổng doanh thu phí phà ước đạt trên 46 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao.

Trong 4 bến phà của cụm phà Vàm Cống, có 2 bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt không thu giá dịch vụ, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và dân sinh. Để cân đối chi phí hoạt động cả cụm phà, trước đó, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí hằng năm từ ngân sách Trung ương bổ sung cho tỉnh chi quản lý, vận hành và bảo trì cụm phà Vàm Cống, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn và thông suốt.

Cảnh Kỳ
#phà Vàm Cống #Vĩnh Long #quản lý #giao thông #an toàn #bến phà #Bộ Xây dựng #Cục Đường bộ Việt Nam

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