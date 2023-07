Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu hoạt động trở lại sau 4 năm dừng

TPO - Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu giữa An Giang và Đồng Tháp sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 2/9, sau 4 năm dừng do có cầu mới bắc qua sông.

Phà Vàm Cống nằm trên Quốc lộ 80, nối huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, dừng chạy sau 100 năm hoạt động từ khi cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, khánh thành ngày 19/5/2019. Cầu có mức đầu tư 5.700 tỷ đồng, nối quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Do cầu cách bến phà cũ 4 km, người dân hai bờ muốn qua lại phải di chuyển xa, có khi đi sang bên kia bờ vòng qua cầu mất khoảng 30 phút.

Theo Sở GTVT Đồng Tháp, việc cho phà Vàm Cống chạy lại là do nhu cầu bức thiết của người dân địa phương. Hiện xe máy và ôtô tải nhỏ muốn lên cầu phải đi đường dẫn khá xa, đặc biệt là công nhân làm trong khu công nghiệp Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; bởi họ đi từ Long Xuyên (An Giang) vòng lên cầu Vàm Cống hơn 15km để đến công ty làm việc gây khó khăn và tốn kém. Ngoài ra, việc nối lại hoạt động phà cũng do cử tri 2 tỉnh kiến nghị để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Việc đưa đón khách sẽ do Công ty cổ phần phà An Giang và phà Đồng Tháp vận hành. Trước mắt sẽ có 3 phà tải trọng 40 và 60 tấn, chạy từ 4h đến 22h. Phà chỉ phục vụ ôtô tải dưới 7 tấn và xe khách đến 30 chỗ. Giá vé xe máy là 6.000 đồng mỗi lượt; 25.000 đồng mỗi lượt đối với ôtô dưới 7 chỗ, xe tải dưới 3 tấn. Xe khách 16-30 ghế, ôtô tải 5-7 tấn giá vé 60.000 đồng mỗi lượt. Mức giá này cũng đang áp dụng cho các bến phà tại Đồng Tháp.