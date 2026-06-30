Đánh bom ở Monaco, nhà tài phiệt gốc Ukraine bị thương nặng

TPO - Một vụ nổ lớn ở Monaco đã làm doanh nhân gốc Ukraine Vadim Ermolaev và hai thành viên gia đình ông bị thương nặng. Trước khi từ bỏ quốc tịch Ukraine vào năm 2019, Forbes xếp ông Ermolaev ở vị trí thứ 35 trong số 100 người giàu nhất Ukraine.

Doanh nhân gốc Ukraine Vadim Ermolaev. (Ảnh: Kartoteka)

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 21h ngày 29/6, tại lối vào một tòa chung cư ở Monaco, khu vực gần biên giới Pháp. Vụ nổ mạnh đến mức có thể nghe thấy từ cách đó vài dãy phố.

Các nhà điều tra tin rằng thiết bị nổ đã được giấu trong một chiếc ba lô đặt gần lối vào tòa nhà. Thiết bị này được cho là có chứa bu lông và đạn. Chính quyền địa phương đang điều tra vụ nổ theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: X)

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Nhưng nguồn thạo tin nói với BFMTV rằng họ là gia đình của “ông trùm Ukraine” Vadim Ermolaev, một doanh nhân sinh năm 1968 tại Dnepropetrovsk. Trước khi từ bỏ quốc tịch Ukraine vào năm 2019, Forbes xếp ông ở vị trí thứ 35 trong số 100 người giàu nhất Ukraine.

Tờ Le Figaro cũng đưa tin, cả ba nạn nhân đều là thành viên trong gia đình Ermolaev. Một cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 50 đến 60, được cho là đang nguy kịch, trong khi con trai 13 tuổi của họ đang trong tình trạng ổn định.

Một nghi phạm được cho là đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh bỏ lại chiếc ba lô gần lối vào tòa chung cư, trước khi bỏ chạy về phía Beausoleil, một khu vực của Pháp giáp với Monaco. Một cuộc truy lùng đã được tiến hành, và nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.