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Xã hội

Nhiều phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu từ sáng đến trưa

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau cơn mưa lớn kéo dài rạng sáng 30/6, nhiều tuyến phố trung tâm TP. Hải Phòng bị ngập sâu 30-50cm từ sáng đến trưa khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

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Rạng sáng 30/6, tại Hải Phòng xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên diện rộng khiến hàng loạt tuyến phố ngập sâu. Trọng điểm như các tuyến: Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn - Đình Đông - Chùa Hàng - Hồ Sen; Lê Lợi - Đà Nẵng - Lương Khánh Thiện - Cầu Đất; Lê Hồng Phong - Trung Lực - Lực Hành...
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Đến trưa cùng ngày, mặc dù mưa nhỏ tuy nhiên nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng vẫn ngập sâu 30-50cm. Trọng điểm như các phố: Trung Lực - Lực Hành - Trung Hành...
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Ghi nhận của PV báo Tiền Phong, phố Trung Lực ngập sâu khoảng 50cm từ rạng sáng khiến nhiều ô tô chết máy, giao thông tê liệt. Hầu hết các ngõ, hẻm và nhà mặt phố đều bị ngập.
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Đến 11h cùng ngày, tình trạng ngập lụt trên phố Trung Lực (Hải An, Hải Phòng) vẫn dao động từ 30-50cm. Nhiều ô tô đã được lực lượng cứu hộ kéo rời khỏi khu vực ngập lụt, nhiều xe máy di chuyển qua phố bị chết máy.
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Anh Quân (36 tuổi) cho biết, từ sáng sớm, nhiều người dân trên phố đã phải gọi cứu hộ để kéo ô tô rời đi vì ngập sâu. Một số phương tiện đỗ trên vỉa hè nhưng vẫn bị ngập 20cm.
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Theo anh, phố Trung Lực có nền thấp, mỗi khi trời mưa là các tuyến phố kết nối (Trung Lực - Lực Hành - Trung Hành) ngập sâu, phần lớn các hộ dân bị nước mưa tràn vào nhà. Một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ chức học hè phải thông báo nghỉ học vì mưa ngập.
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Anh Quân cũng cho biết, tuyến phố Trung Lực - Lực Hành - Trung Hành đang được tổ chức thi công cống thoát nước, vỉa hè, hạ ngầm đường dây điện. Tuy nhiên, dọc các tuyến phố này chỉ có biển cảnh báo đầu và cuối tuyến. Các vị trí thi công dở dang ít được khoanh vùng cảnh báo ổ trâu, ổ gà cho người dân. Do đó, những đợt mưa lớn gần đây đường ngập sâu và từng xảy ra nhiều sự cố tai nạn người và phương tiện ngã xuống các vị trí thi công dự án, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, mưa lớn xuất hiện từ 3-6h ngày 30/6, lượng mưa đo được khoảng 160mm. Mưa lớn trên diện rộng gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại 69 tuyến phố thuộc các phường trung tâm, như: Hồng Bàng, Hồng An, Hải An, Gia Viên, Lê Chân, An Dương, Đông Hải, Ngô Quyền, An Biên.
Được dự báo mưa lớn, đơn vị đã triển khai hạ mực nước đệm trong các mương, hồ điều hòa để tăng cường khả năng trữ nước. Đồng thời, huy động cán bộ, nhân viên ứng trực tại các điểm nguy cơ ngập lụt để xử lý tình huống phát sinh.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #ngập lụt #mưa ngập #giao thông #hạ tầng đô thị

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