Nhiều phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu từ sáng đến trưa

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, mưa lớn xuất hiện từ 3-6h ngày 30/6, lượng mưa đo được khoảng 160mm. Mưa lớn trên diện rộng gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại 69 tuyến phố thuộc các phường trung tâm, như: Hồng Bàng, Hồng An, Hải An, Gia Viên, Lê Chân, An Dương, Đông Hải, Ngô Quyền, An Biên.

Được dự báo mưa lớn, đơn vị đã triển khai hạ mực nước đệm trong các mương, hồ điều hòa để tăng cường khả năng trữ nước. Đồng thời, huy động cán bộ, nhân viên ứng trực tại các điểm nguy cơ ngập lụt để xử lý tình huống phát sinh.