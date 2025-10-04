Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11

Nguyễn Hoàn
TPO - TP Hải Phòng vừa thông báo cấm phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí khu vực biển đảo từ 17h ngày 4/10 để ứng phó cơn bão số 11.

Đài khí tượng thủy văn TP Hải Phòng thông tin, chiều 4/10 vị trí tâm bão số 11 (Matmo) ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 500km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h.

Trước diễn biến của bão số 11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản ra khơi. Cấm các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17h ngày 4/10.

tp-do-son-16.jpg
Sóng biển Đồ Sơn trong cơn bão số 9.

Đề nghị Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng, UBND các xã phường, đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; người dân trên ô lồng nuôi thủy sản di chuyển về nơi tránh bão an toàn.

Sắp xếp không để xảy ra va chạm tàu thuyền tại nơi neo đậu; kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Đồng thời, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, sẵn sàng lực lượng và phương án điều động tàu CN-09 và các phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bão số 11 #bão Matmo #cấm biển

