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Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ bà cụ 87 tuổi phải khiêng đến phường Bạch Mai làm thủ tục hành chính

Trần Hoàng

TPO - Để cụ bà 87 tuổi (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) không bị gián đoạn việc nhận lương hưu, gia đình đã phải khiêng cụ đến Chi nhánh số 4 - Điểm Phục vụ hành chính công để làm thủ tục gia hạn ủy quyền nhận lương hưu hằng tháng.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Bạch Mai.

Theo đó, thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm sau phản ánh về việc một cụ bà 87 tuổi được người thân khiêng đến làm giấy ủy quyền nhận lương hưu.

Cụ thể, bà Phạm Thị V. sinh năm 1939, do tuổi cao, sức yếu và mắc bệnh về xương khớp nặng, cụ thường chỉ quanh quẩn trong căn hộ tại khu tập thể Quỳnh Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội). Mặc dù con gái cụ V. đã đăng ký với tổ dân phố để được "tổ xung kích" đến tận nhà hỗ trợ, tuy nhiên, chưa được sắp xếp hỗ trợ.

Để mẹ không bị "chậm" lương hưu, ngày 4/6, các con của cụ Phạm Thị V. đã phải nhờ hàng xóm cùng khiêng cụ từ căn hộ tầng 2 xuống sân khu tập thể để lên taxi tới Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (số 39 Lê Thanh Nghị, Hà Nội) làm thủ tục gia hạn ủy quyền lĩnh lương hưu hằng tháng...

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Cụ V. được khiêng đến Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội - Điểm Lê Thanh Nghị để thực hiện ủy quyền. Ảnh: Viên Nguyễn

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng giao Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và Chủ tịch UBND phường Bạch Mai kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý phản ánh nêu trên.

Ông Dũng giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, UBND phường Bạch Mai thông tin trả lời báo chí theo quy định. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 1/7/2026.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai sót sau 2 vụ việc người cao tuổi phải đi lại nhiều lần để nhận chế độ và làm thủ tục hành chính.

Để không tái diễn các vụ việc tương tự, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đặc biệt là người có công, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các xã, phường khẩn trương rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các vụ việc báo chí phản ánh; làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân (nếu có).

Các đơn vị rút kinh nghiệm chung trong giải quyết khó khăn, vướng mắc của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc bức xúc do không được hỗ trợ kịp thời. Thành phố cũng phải rà soát toàn bộ danh sách người hưởng chính sách, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng lương hưu; hoàn thiện quy trình phối hợp liên thông giữa các cơ quan để bảo đảm dữ liệu được cập nhật đồng bộ, việc chi trả các chế độ thông suốt và chính xác.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận “phản ứng nhanh” công bố công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính của công dân. Hà Nội sẽ triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế; nghiên cứu, áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với trường hợp đặc biệt.

UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/7. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm nếu có dấu hiệu vi phạm và tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Trần Hoàng
#Xử lý thủ tục hành chính cho người cao tuổi #Vấn đề hỗ trợ người già yếu trong thủ tục hành chính #Chỉ đạo của UBND Hà Nội về cải thiện dịch vụ công #Quy trình giải quyết thủ tục hành chính và trách nhiệm cá nhân #Chính sách hỗ trợ #nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

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