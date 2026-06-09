Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM

TPO - Buổi làm việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn TPHCM; kết quả thực hiện 9 nghị quyết quan trọng của Trung ương; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho người dân...

Ngày 9/6, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM.

Buổi làm việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện 9 nghị quyết quan trọng của Trung ương; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho người dân và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc của các công trình, dự án, khu đất tồn đọng thuộc thẩm quyền của TPHCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Đến nay, TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 834/834 dự án thuộc diện xử lý, với tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ là trên 206.000 tỷ đồng.

Hiện nay, TPHCM đang tiếp tục rà soát các dự án, công trình, khu đất có khó khăn, vướng mắc để đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách giải quyết.

Theo ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, hiện nay TPHCM tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi, điều kiện thực tiễn ở cơ sở, đặc biệt gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Khi Luật Đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua, TPHCM tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền để đảm bảo việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đạt yêu cầu, hiệu quả.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng kiến nghị hoàn thiện thể chế và cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, không có yếu tố vụ lợi và tham nhũng. Đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, thanh tra, sớm ban hành kết luận, bản án và tổ chức thi hành án nghiêm túc, dứt điểm các bản án có liên quan đến các vụ việc lớn, phức tạp trên địa bàn thành phố…

Gỡ vướng các công trình, khu đất tồn đọng kéo dài nhiều năm

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của TPHCM trong triển khai thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Theo ông Lĩnh, TPHCM đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động đề xuất và triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Khẳng định đây là sự nỗ lực rất lớn của TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh thành phố thực sự là đầu tàu, là hình mẫu trong việc cụ thể hóa và triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là quyết tâm và nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án và khu đất tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua đó khơi thông nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Ông Lĩnh đề nghị thời gian tới, TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; tập trung thúc đẩy triển khai các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về quản lý, sử dụng tài sản công, ông Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những nỗ lực của TPHCM trong việc tận dụng các khu đất chưa triển khai dự án để xây dựng công viên, công trình công cộng và các thiết chế dân sinh phục vụ người dân. Theo ông, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất công để hình thành thêm nhiều không gian công cộng, công trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản công, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và tiêu cực.