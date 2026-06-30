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Hà Nội khuyến cáo về các trang thông tin 'check quy hoạch'

Trần Hoàng

TPO - Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo: các trang web tra quy hoạch hiện nay chỉ mang tính chất tham khảo, không chính thống.

Đối với những hình ảnh quy hoạch chi tiết đang lan truyền rầm rộ trên mạng sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định đó không phải là thông tin chính thống từ sở hay Thành phố.

Vị này đưa ra khuyến cáo: Người dân cần thận trọng khi tra cứu tại các trang như quyhoach24h, Guland, quyhoachvn... Dù các doanh nghiệp này có cơ sở nhất định nhưng thông tin không đầy đủ và không mang tính chính thống, chỉ nên dùng để tham khảo. "Các quy hoạch được cập nhật trên trang web chính thức của sở", đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin.

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Triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

Vị này cũng nhấn mạnh, người dân thường bị hiểu lầm khi xem bản đồ quy hoạch dẫn đến tranh cãi không đáng có. Cần phân biệt rõ Quy hoạch tổng thể (Chiến lược): Đây là định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô, mang tính chiến lược chứ không phải công cụ để phục vụ nhu cầu dân sinh như mua bán nhà hay làm sổ đỏ. Việc thấy màu sắc trên bản đồ tổng thể không có nghĩa là nhà đất đó chắc chắn được giữ lại hay bị giải tỏa.

Theo đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết mới là những cấp độ có độ chính xác cao. Trong đó, quy hoạch chi tiết mới là căn cứ chính xác cuối cùng để xác định tình trạng đất đai của từng hộ dân.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống tra cứu mới, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.

Thông tin sẽ được cung cấp đa dạng qua trang web, phần mềm và Ứng dụng (App) trên điện thoại di động. Các kênh chính thức bao gồm website của sở, website Thành phố và Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Trần Hoàng
#Khuyến cáo về trang tra quy hoạch #Thông tin quy hoạch không chính thống #Phân biệt các cấp độ quy hoạch #Hệ thống tra cứu quy hoạch mới #Vai trò của quy hoạch tổng thể #quy hoạch #guland #iquyhoach

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