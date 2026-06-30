Tây Ninh thông tin vụ tượng 'Nữ thần Khai phóng' gây tranh cãi

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết công trình tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức xây dựng không phép và chủ đầu tư đã tháo dỡ phần tượng.

Ngày 30/6, Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị Sở Xây dựng Tây Ninh đã có báo cáo nhanh về công trình tượng xây dựng tại Khu đô thị E.City Tân Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Công trình tượng tại Khu đô thị E.City Tân Đức được xác định chưa có giấy phép xây dựng theo quy định. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa đối với hạng mục tượng đài.

Theo báo cáo nhanh, công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 908 m², gồm hồ chứa nước ngầm dung tích 300 m³, nhà kỹ thuật cao 4 tầng với chiều cao khoảng 14 m và tượng bằng kết cấu bê tông cao khoảng 9,1 m. Vị trí xây dựng nằm trên phần đất giao thông nội bộ của dự án.

Chủ đầu tư đã tiến hành tháo dỡ phần tượng sau khi cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 11313/UBND-VHXH ngày 27/6/2026, Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị đã phối hợp với UBND xã Đức Hòa tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy công trình trên chưa có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với hạng mục tượng đài, chủ đầu tư cũng chưa có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định.

Ngày 27/6, UBND xã Đức Hòa đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng đối với công trình nêu trên. Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, việc ban hành quyết định xử phạt, tổ chức thi hành và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của UBND xã Đức Hòa.

Đến thời điểm cung cấp thông tin, chủ đầu tư đã tiến hành tháo dỡ phần tượng. Đối với các hạng mục còn lại, UBND xã Đức Hòa tiếp tục theo dõi, yêu cầu chủ đầu tư chấp hành đầy đủ quyết định xử lý vi phạm và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Đức Hòa theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định nếu có nhu cầu.