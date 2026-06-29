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Công an xác minh vụ 'trộm' ô tô hy hữu ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Tân Ninh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ trình báo mất ô tô tại công viên ở Tây Ninh bởi người lấy xe khai nhận là chủ sở hữu phương tiện.

Ngày 29/6, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ vụ trình báo mất ô tô xảy ra trên đường Trường Chinh, khu phố 5, phường Tân Ninh.

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Camera an ninh ghi lại thời điểm chiếc ô tô rời khỏi khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, Công an phường Tân Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 2005, ngụ xã Lộc Ninh) về việc bị mất xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander GLP màu xanh bạc, biển số 51M-530.XX.

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Công an thông tin ban đầu vụ trình báo mất ô tô ở công viên Tây Ninh, người lấy xe tự nhận là chủ xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, trích xuất dữ liệu liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tuấn đã điều khiển chiếc xe đến Công an phường Tân Ninh để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn trình bày là chủ sở hữu của chiếc Mitsubishi Xpander nói trên. Theo lời khai, từ tháng 11/2025, anh Tuấn ký hợp đồng cho thuê xe. Tuy nhiên, bên thuê được cho là đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng và nhiều lần không trả lại phương tiện, dù đã được yêu cầu.

Sau khi xác định chiếc xe đang đậu tại khu vực quảng trường Tô Quyền vào tối 26/6, anh Tuấn đã sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy lại xe rồi điều khiển về TPHCM.

Công an phường Tân Ninh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#Công an Tây Ninh #mất xe #Tân Ninh #ô tô #hợp đồng thuê xe #xác minh #lấy trộm ô tô

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