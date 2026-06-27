Lý do giá trái cây mùa hè ở TPHCM... rẻ 'sập sàn'

TPO - Giá nhiều loại trái cây tại TPHCM đồng loạt giảm sâu, có loại chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nguồn cung tăng mạnh trong khi các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn chất lượng, khiến lượng hàng dồn về tiêu thụ trong nước và tạo áp lực kéo giá xuống.

Trái cây cao cấp cũng rớt giá

Khảo sát ngày 26/6 tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM như Tân Định, Bà Chiểu, Thị Nghè, Gò Vấp… cùng nhiều điểm bán lẻ cho thấy, giá trái cây mùa hè năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ các năm trước.

Chôm chôm Thái được bán khoảng 35.000 đồng/kg, giảm 5.000-10.000 đồng/kg; xoài cát, thanh long, ổi phổ biến ở mức 8.000-15.000 đồng/kg; mít, dưa hấu có loại chỉ còn dưới 15.000 đồng/kg…

Bơ vào mùa đổ đống, giá chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/kg

Chị Hòa (ngụ phường Bàn Cờ) cho biết, vừa mua được mận hậu với giá 15.000 đồng/kg, trong khi những năm trước cùng loại hiếm khi xuống dưới 25.000-30.000 đồng/kg. “Chợ trung tâm thường có giá cao hơn các chợ vùng ven, thế nhưng năm nay nhiều loại trái cây đều dưới 20.000 đồng/kg khiến tôi rất bất ngờ”, chị Hòa nói.

Nhiều loại trái cây từng được xem là mặt hàng cao cấp cũng giảm mạnh. Măng cụt từ mức 80.000-100.000 đồng/kg những năm trước hiện chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 tại các chợ truyền thống và cửa hàng dao động 30.000-40.000 đồng/kg, giảm khoảng 30-50% so với cùng kỳ. Thậm chí, một số điểm bán còn treo bảng giá sầu riêng 35.000 đồng/kg kèm cam kết đổi trả nếu chất lượng không đạt yêu cầu.

Người tiêu dùng cho biết, năm nay trái cây đồng loạt giảm giá nhiều chưa từng thấy

Không chỉ giá bán lẻ giảm sâu, giá thu mua tại vườn cũng xuống mức thấp. Măng cụt hiện được thương lái mua tại vườn với giá 20.000-25.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhiều năm. Sầu riêng Monthong được các kho thu mua khoảng 72.000-76.000 đồng/kg, còn Ri6 loại A dao động 35.000-47.000 đồng/kg. Giá mít Thái chỉ còn 2.000-5.000 đồng/kg, thanh long từ 3.000-12.000 đồng/kg tùy loại.

Theo tiểu thương tại các chợ đầu mối Thủ Đức và Hóc Môn, nguồn hàng năm nay rất dồi dào, chủng loại phong phú nhưng giá thấp hơn khá nhiều so với những năm trước.

Siết tiêu chuẩn xuất khẩu

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, đầu năm nay thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tây Nguyên khá thuận lợi. Việc kiểm soát tốt xâm nhập mặn giúp năng suất nhiều loại cây ăn trái đạt mức cao. Trong khi đó, nhiều loại trái cây đồng loạt bước vào vụ thu hoạch rộ, khiến nguồn cung tăng mạnh và kéo giá đi xuống.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nguyên nhân chính khiến giá trái cây giảm là nguồn cung tăng nhanh. Trong giai đoạn giá trái cây ở mức cao từ năm 2022-2024, nhiều địa phương đã mở rộng diện tích trồng sầu riêng, bơ, chôm chôm, thanh long và xoài. Đến năm 2026, phần lớn diện tích này bước vào thời kỳ cho thu hoạch, làm sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ.

Trái cây tại chợ đầu mối phong phú, giá cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước

Ông Mười nói rằng, trái cây là ngành hàng có thời gian bảo quản ngắn nên chỉ cần sản lượng tăng khoảng 10-15% thì giá đã có thể giảm từ 20-40%. Dù xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng sản lượng trong nước đang cao hơn nhu cầu của thị trường.

“Nhu cầu tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu không giảm, giá vẫn cao, tuy nhiên họ đòi hỏi chất lượng phải đảm bảo theo yêu cầu, không tồn dư hóa chất. Trong khi đó, nguồn cung trong nước chất lượng không đồng đều, sản lượng tăng cao trong vài năm nay dẫn đến thu hoạch rộ và tạo sức ép tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Điều này cho thấy xu hướng tiêu thụ trái cây hiện nay không chỉ phụ thuộc vào sản lượng, mà còn phụ thuộc rất lớn vào tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tham gia các chuỗi cung ứng xuất khẩu”, ông Mười nói.

Bên cạnh áp lực từ nguồn cung, hoạt động xuất khẩu cũng đang đối mặt với nhiều yêu cầu mới. Từ ngày 1/6/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức áp dụng Lệnh 280 đối với 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm ngành nông nghiệp, bao gồm toàn bộ trái cây và rau tươi.

Theo quy định, hàng hóa muốn thông quan phải có thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và thông tin đăng ký doanh nghiệp phải trùng khớp hoàn toàn với tờ khai hải quan.

Không chỉ trái cây, các loại rau củ giá cũng rất mềm nhưng sức mua chậm

Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, việc áp dụng quy định mới khiến quá trình thông quan chậm hơn, làm gia tăng áp lực tiêu thụ trong nước đối với một số mặt hàng xuất khẩu.

Đồng thời, các thị trường ngày càng siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu chuẩn chất lượng. Những lô hàng không đáp ứng yêu cầu sẽ phải quay về tiêu thụ trong nước, tiếp tục gây áp lực lên giá bán.

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, thị trường đang diễn ra quá trình sàng lọc rất mạnh. Các vùng nguyên liệu muốn tham gia chuỗi xuất khẩu phải đầu tư đồng bộ từ giống, quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc đến kiểm soát chất lượng. Ngay cả nhiều nhà máy chế biến quy mô nhỏ cũng phải đóng cửa vì không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.