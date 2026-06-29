Kiểm tra dự án rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch TPHCM yêu cầu hoàn thành trong năm 2027

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị thay đổi phương án thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm theo hướng rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, đặt mục tiêu hoàn thành ngay trong năm 2027 để sớm trả lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.

Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), đi qua địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 14.000 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 8,2km, gồm tuyến chính và các nhánh, kết hợp nạo vét lòng rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, kè và đường giao thông dọc hai bờ.

Đây là lần thứ hai ông Nguyễn Văn Được trực tiếp kiểm tra dự án. Trước đó, vào tháng 3/2026, khi kiểm tra dự án này, ông đã yêu cầu các địa phương hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 6 để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thị sát, kiểm tra thực địa dự án rạch Xuyên Tâm

Theo báo cáo, đến nay cả 4 phường có dự án đi qua đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương các địa phương đã quyết liệt vận động người dân di dời, tạo mặt bằng sạch cho dự án.

"Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc của các địa phương và đặc biệt cảm ơn bà con đã đồng thuận, chia sẻ, bàn giao nhà cửa, đất đai để thành phố triển khai công trình. Chính sự đồng lòng này sẽ giúp dự án sớm hoàn thành, góp phần xây dựng TPHCM xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn", ông Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đang tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, gồm chống ngập, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Trong đó, chỉnh trang nhà ven kênh rạch là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị.

Ông Được cho biết trước đây thành phố đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch, tương đương 50% tổng số nhà cần giải tỏa. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nguồn lực và sự đồng thuận của người dân, TPHCM quyết định nâng mục tiêu lên 100%, tương đương khoảng 40.000 căn.

Đến nay, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã có 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công.

"Chỉ tiêu tăng gấp đôi thì tiến độ cũng phải nhanh gấp đôi. Vì vậy, tôi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và các đơn vị thi công tính toán lại phương án thi công theo hướng tối ưu nhất, vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nhưng phải rút ngắn tối đa thời gian", ông Được nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM giao các đơn vị nghiên cứu thay đổi phương thức thi công rạch Xuyên Tâm, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành ngay trong năm 2027 nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, việc đẩy nhanh tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm không chỉ hoàn thành một công trình riêng lẻ mà còn tạo tiền đề triển khai hàng loạt dự án chỉnh trang kênh rạch khác trên địa bàn thành phố, trước mắt là khu vực quận 8 và quận 4 (cũ).

"Dự án phải hoàn thành càng sớm càng tốt để góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, trả lại không gian sống xanh, sạch, đáng sống mà người dân thành phố xứng đáng được hưởng từ bấy lâu nay. Đây cũng là nền tảng để TPHCM hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị và thành phố toàn cầu", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.