Cải tạo kênh Bến Đình: Quá hạn 'về đích' nửa năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

TPO - Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình (phường Vũng Tàu, Tam Thắng, TPHCM) có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được phê duyệt từ năm 2019, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2025 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, chưa rõ ngày "về đích".

Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình thuộc phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng; được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có quyết định phê duyệt vào ngày 30/10/2019.

Dự án gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dọc kênh dài 3,1km; xây dựng 2,58km kè dọc kênh Bến Đình; 2,92km kè dọc kênh đối lưu, đồng thời nạo vét 3,4 km kênh chính và 3,8km kênh đối lưu…

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2025.

Công trình ngổn ngang vật liệu, nhà thầu vừa thi công vừa chờ mặt bằng

Tuy nhiên, đến nay dù đã quá thời hạn hoàn thành, dự án này vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo ghi nhận của phóng viên, trong phạm vi dự án còn một số nhà tôn lụp xụp, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bờ kè phía phường Vũng Tàu, Tam Thắng mới xây dựng khoảng 70%.

Vừa thi công, vừa chờ mặt bằng

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, TPHCM cho biết, dự án được đầu tư nhằm khơi thông luồng tàu và xây đường giao thông, kè dọc bờ kênh cho ghe tàu tránh mưa bão, lên xuống hàng hóa... tạo ra không gian đô thị xanh - sạch - đẹp cho khu vực Bến Đình. Kinh phí thực hiện dự án được trích từ nguồn ngân sách. Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - Ban giao thông) được giao làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án vẫn còn 2 công ty và 2 hộ dân trên địa bàn phường Vũng Tàu chưa bàn giao mặt bằng, dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhiều lần. Các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét thực hiện biện pháp cưỡng chế để thu hồi mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư.

Dọc kênh Bến Đình là nhà cửa lụp xụp, rác thải bủa vây

Theo tìm hiểu của phóng viên, cả 3 gói thầu xây dựng đều được khởi công từ cuối năm 2024.

Cụ thể: Gói thầu 15A (Xây lắp phần kẻ dọc đường bê tông) trị giá hơn 343,4 tỷ đồng do Liên danh Nhà thầu thi công, gồm: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành (đứng đầu liên danh); Công ty Cổ phần xây dựng Đê Kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Hoành Sơn (nhà thầu phụ) trúng thầu vào ngày 8/11/2024, thời gian thực hiện là 1.050 ngày.

Gói thầu 15B (Xây lắp kè kênh đối lưu) trị giá hơn 343.2 tỷ đồng cũng do Liên danh các nhà thầu nói trên trúng thầu với thời gian thực hiện là 1.050 ngày.

Gói thầu số 14 (xây lắp phần giao thông) do Liên danh xây lắp giao thông Bến Đình (Công ty TNHH Thành Lợi - đứng đầu liên danh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại Hoàng Gia, Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Mỹ Nam trúng thầu với giá hơn 220,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 660 ngày.

Cả 3 quyết định 'Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14 và 15A, 15B' đều do ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (hiện là Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM) ký phê duyệt.

Nhiều nhà tạm dọc kênh Bến Đình gây mất mỹ quan đô thị

Đại diện phường Vũng Tàu đề nghị liên hệ ông Hoàng Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban giao thông phụ trách Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình để được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ nhưng đến nay ông Kiên vẫn chưa phản hồi.

Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình đã xây dựng kè được phần nhiều

"Tối hậu thư" của UBND TPHCM

Cuối tháng 5/2026, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND phường Tam Thắng, UBND phường Vũng Tàu, UBND phường Rạch Dừa trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án bảo đảm thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Nhà nước. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, UBND TPHCM chỉ đạo nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án này là trước ngày 30/6/2026.

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