Người đàn ông nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

TPO - Người đàn ông 37 tuổi, quốc tịch Đài Loan, được phát hiện tử vong trước cửa một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM.

Ngày 28/6, Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) tử vong trước cửa một khách sạn trong khu dân cư Việt - Sing.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 27/6, người dân sinh sống trên đường D1, khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, TPHCM) nghe tiếng động mạnh phát ra trước khách sạn T.L.5.

Công an phong tỏa hiện trường trước khách sạn trong khu dân cư Việt - Sing để điều tra vụ người đàn ông quốc tịch Đài Loan tử vong. Ảnh: Nguyễn Tiến

Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện một người đàn ông mặc quần ngắn, không mặc áo, nằm bất động dưới lòng đường, cạnh một ô tô con đang đậu phía trước khách sạn. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhân viên y tế sau đó có mặt tại hiện trường kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Nhận tin báo, Công an phường An Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, 37 tuổi, quốc tịch Đài Loan, đang lưu trú tại khách sạn T.L.5. Người này được xác định rơi từ tầng cao của khách sạn xuống khu vực phía trước sảnh.

Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện, Công an TPHCM đang tìm cách liên hệ với thân nhân nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.