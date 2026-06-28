Đưa sách đến với chung cư, khu nhà trọ TPHCM

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa phát động Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”, mở đầu chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lễ phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay" được Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM tổ chức tối 27/6 tại chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình của hội sách, đồng thời là sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Điểm đặc biệt của lễ phát động năm nay được tổ chức tại một khu chung cư, góp phần đưa sách và các hoạt động văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để các gia đình, trẻ em và người lao động cùng tham gia, trải nghiệm trong không gian sống của mình.

Các đại biểu tham quan hội sách. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Phát biểu khai mạc, ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, nhân cách, kỹ năng sống và hình thành thói quen học tập suốt đời cho thế hệ trẻ.

Ông Cao Văn Chóng khẳng định, phát triển văn hóa đọc chính là đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời kêu gọi các em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động của Hội sách, nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hội sách mang đến nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: giao lưu tác giả, tác phẩm, Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và vẽ tranh theo sách; trải nghiệm STEM; tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương cùng nhiều không gian đọc sách, sáng tạo và trải nghiệm dành cho các em và gia đình.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI được phát động tại chung cư Sora Gardens. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình "Tủ sách cộng đồng", với việc trao tặng 3 tủ sách đến Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương (xã Bắc Tân Uyên) và khu nhà trọ ông Trần Đình Cường (phường Thuận An).

Hoạt động góp phần đưa sách đến gần hơn với công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từng bước hình thành các điểm đọc sách tại khu dân cư, khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ, tạo môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa lành mạnh và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao nhiều phần quà cho các em thiếu nhi là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng tình yêu sách, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.