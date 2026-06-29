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Tây Ninh:

Hoàn tất tháo dỡ tượng 'Nữ thần Khai phóng' gây tranh cãi

Nguyễn Dũng

TPO - Trưa 29/6, bức tượng "Nữ thần Khai phóng" do Tập đoàn Tân Tạo xây dựng tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đã được cần cẩu đưa xuống mặt đất sau hơn một ngày triển khai tháo dỡ. Công trình này gây nhiều tranh cãi trong dư luận, chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm, thành lập đoàn kiểm tra toàn diện...

Clip tháo dỡ bức tượng "Nữ thần Khai phóng".

Đến khoảng 11h ngày 29/6, Tập đoàn Tân Tạo đã hoàn tất việc hạ bức tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) xuống mặt đất.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, một xe cẩu cỡ lớn được huy động để nâng, di chuyển phần tượng khỏi bệ đỡ. Nhiều công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng tham gia quá trình tháo dỡ. Toàn bộ khu vực được quây chắn nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

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Khoảnh khắc cần cẩu tháo dỡ bức tượng "Nữ thần Khai phóng" và đưa xuống mặt đất.

Việc tháo dỡ bức tượng được triển khai từ ngày 28/6, chỉ một ngày sau khi UBND xã Đức Hòa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình và UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn diện các vấn đề liên quan.

Trước đó, trao đổi với PV, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết doanh nghiệp chủ động tháo dỡ công trình trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của dư luận, không chờ đến khi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc.

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Hình ảnh công nhân làm việc xuyên ngày nghỉ để tháo dỡ bức tượng.

Theo doanh nghiệp, công trình được xây dựng với tên gọi "Nữ thần Khai phóng", là điểm nhấn cảnh quan trong khu đô thị, gắn với hệ thống tưới tiêu sinh thái và ý tưởng biểu trưng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất nhiễm phèn trước đây. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh công trình lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình, chủ đầu tư đã quyết định dừng thi công và tháo dỡ.

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Bức tượng được hạ xuống mặt đất an toàn.

Trước đó, UBND xã Đức Hòa xác định công trình tượng cảnh quan cao khoảng 9,1 m thuộc dự án Khu đô thị E.City Tân Đức chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

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Toàn cảnh ban đầu của bức tượng "Nữ thần Khai phóng" khi chưa bị tháo dỡ.

Hiện UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình triển khai công trình và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Nguyễn Dũng
#Cận cảnh khoảnh khắc bức tượng "Nữ thần Khai phóng" được đưa xuống mặt đất #bức tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức #bức tượng "Nữ thần Khai phóng" #Khu đô thị E.City Tân Đức #Tây Ninh #UBND tỉnh Tây ninh #xã Đức Hòa

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