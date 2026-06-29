Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ vinh dự nhận giải thưởng 'Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu 2026'

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (PMG) vinh dự được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu 2026” tại Chương trình Truyền thông xây dựng nền kinh tế xanh, Hàng Việt Tốt hướng đến quyền lợi Người tiêu dùng, doanh nghiệp, doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (PMG) vinh dự được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu 2026” tại “Chương trình Truyền thông xây dựng nền kinh tế xanh, Hàng Việt Tốt hướng đến quyền lợi Người tiêu dùng, doanh nghiệp, doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2026”, do Viện Những vấn đề Phát triển phối hợp cùng Viện Kinh tế và Văn hóa và Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Đại diện Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ, ông Trần Như Long – Tổng Giám đốc – đã lên nhận giải thưởng tại buổi lễ.

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật của PMG trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và cảng biển, cũng như cam kết bền bỉ của Tập đoàn trong việc kiến tạo các giá trị kinh tế gắn liền với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Một dấu mốc khẳng định vị thế

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển của mỗi quốc gia lẫn doanh nghiệp. Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ đã chủ động lựa chọn con đường phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đây chính là cơ sở để Hội đồng bình chọn đánh giá cao và vinh danh Tập đoàn trong “Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu 2026”.

Hình ảnh tại buổi lễ.

Chương trình năm nay đã thu hút hơn 300 tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên cả nước. Trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc, công tâm và khách quan của Hội đồng bình chọn với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, hơn 100 đơn vị có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc đã được lựa chọn. Việc Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ góp mặt trong nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu là minh chứng cho uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp.

Phát triển hạ tầng xanh, kiến tạo giá trị bền vững

Với định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và cảng biển, Phù Mỹ Group hướng tới xây dựng những không gian sản xuất công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tối ưu khả năng kết nối logistics và giảm thiểu tác động tới môi trường. Mô hình khu công nghiệp sinh thái không chỉ tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương theo hướng xanh và bền vững.

Danh hiệu “Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu 2026” là động lực để Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý, vận hành; đồng thời kiên định với cam kết phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình xây dựng nền kinh tế xanh.

Đại diện PMG cũng xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức chương trình, Hội đồng bình chọn cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và đồng hành. Tập đoàn cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp sinh thái và cảng biển tại Việt Nam.