Becamex Bình Định thúc ESG, mở lợi thế cạnh tranh mới trong thu hút đầu tư

ESG (khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp) đang trở thành "tấm hộ chiếu" mới để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận dòng vốn chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, tỉnh Gia Lai xác định chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu phát triển bền vững mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định tổ chức Hội thảo "ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai", quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Toàn cảnh Hội thảo ESG tỉnh Gia Lai năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

ESG không còn là lựa chọn

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định ESG không còn là một khái niệm mới hay một xu hướng mang tính hình thức, mà đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong bối cảnh thị trường quốc tế thay đổi nhanh chóng, các đối tác không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn đánh giá toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguồn năng lượng sử dụng, mức phát thải, khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện làm việc của người lao động đến tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

"ESG đang trở thành ngôn ngữ chung của dòng vốn đầu tư, của các tập đoàn đa quốc gia và của chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho rằng, nhiều doanh nghiệp vẫn xem ESG là một khoản chi phí phát sinh. Tuy nhiên, nếu tiếp cận đúng, ESG sẽ trở thành khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp cận nguồn vốn xanh và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp không cần bắt đầu bằng những chương trình quy mô lớn mà có thể triển khai từ các giải pháp thiết thực như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước và chất thải hiệu quả, kiểm soát phát thải, số hóa dữ liệu sản xuất và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị ESG phù hợp với quy mô hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu, khẳng định ESG là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Giải bài toán ESG từ hạ tầng khu công nghiệp sinh thái

Ở góc độ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, ông Nguyễn Văn Lăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định cho rằng, rào cản lớn nhất của chuyển đổi xanh hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, phát triển nguồn năng lượng sạch, xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu hay kiểm kê phát thải đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì vậy, ESG sẽ khó được triển khai hiệu quả nếu doanh nghiệp phải "đơn thương độc mã".

Theo ông Lăng, lời giải nằm ở việc xây dựng các KCN sinh thái với hạ tầng dùng chung. Tại Becamex VSIP Bình Định, KCN không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất mà còn phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hạ tầng xử lý môi trường, giải pháp năng lượng sạch, quản trị dữ liệu và các dịch vụ phục vụ chuyển đổi xanh.

Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về phát thải, năng lượng, nước và môi trường của thị trường quốc tế.

Theo đánh giá từ mô hình KCN sinh thái, việc chia sẻ hạ tầng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 10 - 20% chi phí năng lượng, giảm khoảng 30% lượng nước tiêu thụ và cắt giảm khoảng 15% chi phí xử lý chất thải. Đây là minh chứng cho thấy chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể song hành với hiệu quả kinh tế.

Đại diện Becamex Bình Định chia sẻ mô hình KCN sinh thái với hạ tầng dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ESG.

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh

Trong khuôn khổ hội thảo, Becamex Bình Định đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh.

Trong đó, hợp tác với CNG Việt Nam mở ra hướng phát triển các giải pháp sử dụng khí tự nhiên và năng lượng sạch tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Đồng thời, việc hợp tác với Glassdome (Hàn Quốc) hướng tới xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu, đo lường phát thải và tư vấn phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện cho các KCN.

Những hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp trong KCN từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Becamex Bình Định ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với PV GAS CNG trong lĩnh vực năng lượng sạch và chuyển đổi số nhằm phát triển hệ sinh thái công nghiệp xanh.

Thu hút đầu tư bằng chất lượng thay vì số lượng

Khép lại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định địa phương sẽ tiếp tục kiên định định hướng phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm năng lượng xanh, dữ liệu sạch và công nghệ xanh, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Gia Lai cũng xác định không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo việc làm bền vững và đóng góp lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế, Gia Lai sẽ từng bước hình thành các KCN sinh thái, chuỗi giá trị xanh và hệ sinh thái sản xuất bền vững, qua đó nâng cao vị thế của địa phương trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.