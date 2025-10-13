Sức hút dòng vốn FDI từ Becamex VSIP Bình Định

TP - Trong bức tranh phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định không chỉ đóng vai trò là điểm sáng thu hút đầu tư tại địa phương mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh lân cận, đặc biệt là Gia Lai - địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình công nghiệp hóa - chia sẻ phỏng vấn từ ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định với phóng viên báo Tiền Phong.

Becamex VSIP Bình Định - điểm sáng mới thu hút vốn FDI tại miền Trung

Thưa ông, bất động sản công nghiệp đang trở thành “điểm sáng” thu hút vốn đầu tư khi làn sóng FDI liên tục gia tăng. Cụ thể cơ hội này với dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định?

Bất động sản công nghiệp đang là một trong những lĩnh vực thu hút vốn đầu tư rất mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục gia tăng. Đối với Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, xu hướng này đang được thể hiện rõ qua một số điểm nổi bật như sau:

- Làn sóng FDI tăng mạnh kéo theo nhu cầu về Bất động sản KCN tăng.

- Mô hình Khu công nghiệp tích hợp đô thị và dịch vụ đồng bộ.

- Hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng hiệu quả.

- Thị trường Bất động sản công nghiệp tăng trưởng ổn định.

- Chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đang hưởng lợi lớn từ làn sóng FDI đang tăng mạnh cùng xu hướng phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Với lợi thế về vị trí, hạ tầng, chính sách cùng định hướng phát triển bền vững, Becamex VSIP Bình Định không chỉ là “điểm sáng” của bất động sản công nghiệp Việt Nam mà còn là động lực quan trọng đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và logistics mới của miền Trung trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

“Bất động sản công nghiệp có đang hưởng lợi lớn từ làn sóng FDI?”

Có nhiều ý kiến cho rằng, bất động sản công nghiệp đang hưởng lợi nhờ đón nhận làn sóng FDI. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào trên hành trình lấp đầy dự án tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định hiện nay?

Việc bất động sản công nghiệp đang hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư nước ngoài là một xu hướng rõ ràng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Đặc biệt, các khu công nghiệp như Becamex VSIP Bình Định đang đứng trước cơ hội lớn để tận dụng làn sóng này nhằm đẩy nhanh tiến độ lấp đầy và phát triển dự án.

Với khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, lợi thế nằm ở việc kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tốt cùng với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Điều này giúp gia tăng sức hấp dẫn của khu công nghiệp đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy tốc độ lấp đầy dự án.

Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang tạo ra xung lực rất tích cực cho bất động sản công nghiệp Việt Nam và khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Nếu khai thác hiệu quả các lợi thế và có chiến lược phát triển phù hợp, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp nhanh chóng lấp đầy dự án và nâng cao giá trị bất động sản công nghiệp tại đây.

Các doanh nghiệp FDI đến từ Đức, Hà Lan, Hồng Kông đã triển khai trên tổng diện tích 54 hécta tại Becamex VSIP Bình Định

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các khu công nghiệp, Becamex VSIP Bình Định có chiến lược gì để thu hút dòng vốn chất lượng cao và đẩy nhanh tiến độ lấp đầy quỹ đất, thưa ông?

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các khu công nghiệp như Becamex VSIP Bình Định, để thu hút dòng vốn chất lượng cao và đẩy nhanh tiến độ lấp đầy dự án, các chiến lược có thể bao gồm:

- Tăng cường cải thiện hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ

- Ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính đặc biệt: Cung cấp các chính sách ưu đãi rõ ràng, hấp dẫn, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, và các ngành công nghiệp trọng điểm.

- Xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch: Đảm bảo các quy trình cấp phép, đăng ký đầu tư minh bạch, dễ dàng và nhanh chóng. Tăng cường phối hợp giữa khu công nghiệp và các cơ quan chính quyền địa phương.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Hợp tác với các trường đại học, trung tâm đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư: Tăng cường hoạt động marketing, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tận dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh khu công nghiệp.

- Đa dạng hóa ngành nghề thu hút đầu tư: Tập trung thu hút các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp sạch, logistics, và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Xây dựng nhà ở cho công nhân, khu dịch vụ thương mại, y tế, trung tâm thể dục thể thao, giáo dục để tạo môi trường sống tiện nghi, thu hút lao động và doanh nghiệp.

Lũy kế đến nay, dự án KCN Becamex VSIP Bình Định đã thu hút được 9 nhà đầu tư với 11 dự án (9 dự án hiện hữu và 2 dự án mở rộng) đến từ các quốc gia Singapore, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc trên tổng diện tích 87,4 ha và tổng mức đầu tư trên 271 triệu đô.

Việc triển khai đồng bộ các chiến lược này sẽ giúp Becamex VSIP Bình Định nâng cao sức hút đối với các nhà đầu tư chất lượng cao, từ đó đẩy nhanh tiến độ lấp đầy dự án khu công nghiệp một cách bền vững.

Chúng tôi cũng đang tăng cường hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế, tham gia hội nghị, diễn đàn chuyên ngành để quảng bá hình ảnh khu công nghiệp tới các thị trường trọng điểm trong khu vực châu Âu, châu Á, Đông Nam Á… Đây là nhóm nhà đầu tư tiềm năng với các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn - đúng với định hướng phát triển bền vững mà Becamex VSIP Bình Định theo đuổi.

Với những nỗ lực này, chúng tôi tin tưởng khu công nghiệp sẽ không chỉ sớm đạt mục tiêu lấp đầy quỹ đất mà còn trở thành điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế khi lựa chọn Becamex VSIP Bình Định làm điểm đến đầu tư bền vững.

Và điểm nhấn của dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đối với sự phát triển kinh tế Gia Lai trong thời gian tới?

Bất động sản công nghiệp không chỉ là câu chuyện của hạ tầng sản xuất, mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và hình thành chuỗi giá trị mới cho địa phương. Trong bức tranh đó, Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định chính là một mắt xích chiến lược, không chỉ với Gia Lai mà còn với cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là quy mô đồng bộ và vị trí chiến lược. Điều này mở ra cơ hội hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp - logistics liên vùng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tại Gia Lai dễ dàng tiếp cận hạ tầng xuất nhập khẩu, giảm chi phí vận chuyển và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, sinh thái, không chỉ thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ mà còn kéo theo nhiều dịch vụ phụ trợ, logistics và hạ tầng xã hội. Tôi cho rằng, sự phát triển của Becamex VSIP Bình Định sẽ không dừng lại trong phạm vi tỉnh này, mà còn tạo ra “hiệu ứng lan tỏa” mạnh mẽ với toàn khu vực.

Xin trân trọng cảm ơn ông.