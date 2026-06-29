Chân dung 4 thủ lĩnh đồng hành cùng cột mốc 10 năm mô hình Tổng Đại lý Generali Việt Nam

Trong hành trình 15 năm phát triển tại Việt Nam, Generali đã từng bước xây dựng hệ thống phân phối đa dạng và rộng khắp, đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Trong đó, mô hình Văn phòng Tổng Đại lý với tên gọi GenCasa/GenBella, ra đời từ năm 2016, đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng, góp phần phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp và mang đến những trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập mô hình GenCasa/GenBella, hãy cùng gặp gỡ 4 Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý đã đồng hành cùng Generali từ những ngày đầu. Mỗi người mang một hành trình, một phong cách lãnh đạo riêng, nhưng đều chung khát vọng phát triển con người và lan tỏa những giá trị nhân văn của bảo hiểm.

Lãnh đạo bằng tinh thần phụng sự

Là một trong những người đồng hành cùng Generali Việt Nam từ những ngày đầu xây dựng mô hình GenCasa/GenBella, anh Đỗ Văn Biên - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Huế 1 đã ghi dấu ấn tại khu vực miền Trung bằng tinh thần phụng sự và cam kết phát triển con người.

Trước khi đến với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vào năm 2016, anh có nhiều năm làm việc trong ngành y tế. Mong muốn giúp các gia đình chủ động hơn trước những biến cố trong cuộc sống đã thôi thúc anh lựa chọn gắn bó với nghề bảo hiểm và theo đuổi hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Anh Đỗ Văn Biên – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Huế 1

Sau 10 năm phát triển, anh Biên hiện dẫn dắt hệ thống gồm 4 Văn phòng Tổng Đại lý tại Huế và 1 Văn phòng Tổng Đại lý tại Quảng Trị, phục vụ hơn 30.000 khách hàng cùng đội ngũ hơn 1.000 tư vấn tài chính và cấp quản lý. Dưới sự điều hành của anh, GenCasa Huế 1 liên tục ghi nhận những thành tích nổi bật khi đạt Top 2 Văn phòng Tổng Đại lý của Generali Việt Nam giai đoạn 2017–2020, vươn lên vị trí Top 1 trong giai đoạn 2021–2024 và tiếp tục giữ vững vị thế Top 2 trong năm 2025. Anh cũng được vinh danh là GAD của năm trong bốn năm liên tiếp từ 2021 đến 2024 cùng nhiều giải thưởng tiêu biểu như Diamond GenCasa 2025, The Legacy GAD Partner Award 2025 và The Lifetime Partner GAD 2025.

Theo anh Biên, thành công bền vững không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn bằng sự trưởng thành của đội ngũ và những giá trị lâu dài mang đến cho khách hàng. Triết lý quản trị “kiềng ba chân” gồm báo cáo, giám sát và tương tác được anh áp dụng xuyên suốt nhằm xây dựng tính kỷ luật, sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm trong tổ chức. Song song đó, anh luôn xem đào tạo là nền tảng cốt lõi để phát triển đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần tận tâm với khách hàng.

Văn hóa gắn kết tạo nên sức mạnh bứt phá

Đối với chị Trương Thị Thu Trang – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Tân Phú, thành công bền vững luôn bắt đầu từ con người và sự gắn kết.

Cơ duyên đến với bảo hiểm nhân thọ của chị bắt đầu từ năm 2014. Sau khi gia nhập Generali Việt Nam, chị nhanh chóng nhận ra giá trị nhân văn của nghề và lựa chọn gắn bó lâu dài với hành trình bảo vệ các gia đình Việt Nam. Đến cuối năm 2016, chị chính thức xây dựng và phát triển Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Tân Phú, từng bước gây dựng đội ngũ hơn một trăm nhân viên và tư vấn tài chính.

Chị Trương Thị Thu Trang – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Tân Phú

Theo chị Trang, thành công lớn nhất của người lãnh đạo không nằm ở thành tích cá nhân mà ở sự phát triển của tập thể. Tại GenCasa Tân Phú, tinh thần đoàn kết và sẻ chia luôn được đặt lên hàng đầu. Không có khoảng cách giữa các ban nhóm, chỉ có những con người cùng chung mục tiêu, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trên hành trình phát triển. Văn hóa ấy đã góp phần tạo nên một tập thể gắn bó, giàu năng lượng và liên tục nằm trong nhóm Văn phòng Tổng Đại lý xuất sắc của Generali Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bản thân chị Trang cũng duy trì thành tích MDRT (Million Dollar Round Table) hơn 10 năm liên tiếp và đạt danh hiệu COT (Court of the Table) trong 5 năm liên tục. Bên cạnh đó, chị còn được vinh danh với nhiều giải thưởng tiêu biểu như The Lifetime Partner GAD 2025, The Legacy GAD Partner Award 2025, Top 15 Quản lý Ban trực tiếp xuất sắc 2025, The Lifetime BM Award 2025 và GenLion Xuất sắc 2025.

Với chị Trang, người lãnh đạo không chỉ tạo ra kết quả kinh doanh mà còn có trách nhiệm ươm mầm tài năng, giúp mỗi cá nhân phát huy tiềm năng của mình và trưởng thành cùng tổ chức. Chính văn hóa gắn kết, sẻ chia và phát triển con người ấy đã trở thành nền tảng giúp GenCasa Tân Phú không ngừng bứt phá và duy trì sự phát triển bền vững qua nhiều năm.

Khát vọng đổi mới và phát triển bền vững

Nhắc đến anh Nguyễn Đăng Huy, nhiều người trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại miền Trung đều xem anh là một trong những người tiên phong khai mở thị trường của Generali tại khu vực này. Gia nhập Generali trong giai đoạn chưa có văn phòng hiện diện tại miền Trung, anh Huy đã lựa chọn bắt đầu từ những nền tảng sơ khai nhất. Khi đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều thách thức, đội ngũ còn non trẻ và mọi hoạt động đều phải xây dựng từ những bước đi đầu tiên.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, dưới sự dẫn dắt của anh, Văn phòng Tổng đại lý GenCasa Đà Nẵng 1 đã trở thành một trong những đơn vị nổi bật của Generali Việt Nam tại khu vực miền Trung. Đến nay, hệ thống đã phục vụ hơn 20.000 khách hàng, quy tụ gần 1.800 tư vấn tài chính và mở rộng thành mạng lưới gồm 7 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Anh Nguyễn Đăng Huy – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Đà Nẵng 1

Đối với anh Huy, thành công không đơn thuần được đo bằng vị trí dẫn đầu hay những con số tăng trưởng, mà còn được thể hiện qua những giá trị thiết thực mang lại cho khách hàng và gia đình của họ. Chính triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của văn phòng suốt nhiều năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của anh, GenCasa Đà Nẵng 1 liên tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực miền Trung về hiệu quả kinh doanh và nhiều năm liền nằm trong nhóm Văn phòng Tổng Đại lý xuất sắc toàn quốc về thu phí tái tục. Tỷ lệ duy trì hợp đồng K2 luôn ở mức trên 90%, cùng chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) thường xuyên vượt 80%, là minh chứng rõ nét cho chất lượng dịch vụ và sự tin tưởng mà khách hàng dành cho đội ngũ. Riêng năm 2024, văn phòng ghi nhận mức tăng trưởng 26%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phát triển bền vững tiêu biểu của Generali Việt Nam.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã giúp anh Huy được vinh danh với giải thưởng The Legacy GAD Partner Award 2025 và The Lifetime Partner GAD 2025. Tuy nhiên, theo anh, thành tựu đáng tự hào nhất không nằm ở những danh hiệu, mà chính là sự trưởng thành của đội ngũ, niềm tin của khách hàng và những giá trị nhân văn mà bảo hiểm nhân thọ đã mang đến cho hàng nghìn gia đình trong suốt hành trình hơn 10 năm đồng hành cùng Generali Việt Nam.

Xây dựng niềm tin từ sự tận tâm

Với chị Hoàng Thị Đào – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Nam Định, sự phát triển bền vững luôn bắt đầu từ con người và niềm tin.

Đồng hành cùng Generali Việt Nam trong suốt hành trình phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý, chị luôn tâm niệm rằng bảo hiểm nhân thọ không đơn thuần là một giải pháp tài chính mà còn là cam kết đồng hành lâu dài với mỗi khách hàng và gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, chị đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khả năng thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Theo chị Đào, một đội ngũ mạnh không chỉ cần am hiểu sản phẩm mà còn phải biết lắng nghe, đồng cảm và đưa ra những giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Vì thế, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn mực tư vấn luôn được chị xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển văn phòng.

Chị Hoàng Thị Đào – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Nam Định

Dưới sự dẫn dắt của chị, GenCasa Nam Định duy trì tinh thần học hỏi không ngừng, lấy sự chuyên nghiệp và tận tâm làm nền tảng để xây dựng niềm tin với khách hàng. Mỗi thành viên trong đội ngũ đều được truyền cảm hứng để xem niềm tin của khách hàng là tài sản quý giá nhất cần được gìn giữ và vun đắp mỗi ngày.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị được ghi nhận qua nhiều dấu ấn nổi bật như danh hiệu MDRT liên tiếp trong giai đoạn 2021–2026, cùng các giải thưởng The Lifetime Partner GAD 2025, The Legacy GAD Partner Award 2025 và The Lifetime BM Award 2025. Tuy nhiên, với chị Đào, thành công lớn nhất vẫn là niềm tin của khách hàng, sự trưởng thành của đội ngũ và những giá trị bảo vệ thiết thực được trao gửi đến ngày càng nhiều gia đình Việt Nam.

10 năm là một cột mốc đáng tự hào của mô hình Văn phòng Tổng Đại lý Generali Việt Nam. Đằng sau những con số tăng trưởng và những thành tựu đạt được là tâm huyết của những người lãnh đạo đã dành trọn niềm tin, sự tận tâm và khát vọng phát triển con người. Chính họ đang góp phần tạo nên một thế hệ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, lan tỏa những giá trị nhân văn của bảo hiểm, qua đó cùng Generali hiện thực hóa sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời” - đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.