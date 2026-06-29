Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vừa được phê duyệt có gì đặc biệt?

TPO - Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vừa được phê duyệt quy hoạch với 6 phân khu chức năng, trọng tâm là khu thương mại tự do thế hệ mới. Khu kinh tế này sẽ trở thành động lực phát triển mới, có tính cạnh tranh quốc tế theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng bộ, phát triển bền vững về môi trường.

Động lực phát triển mới của Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 với quy mô khoảng 20.000ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần của 8 xã, phường: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am và Nam Đồ Sơn.

Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được quy hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, định hướng mới theo chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là các quy hoạch ngành quốc gia (đường bộ, cảng biển, hàng không, không gian biển) và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng… Định hướng phát triển trở thành động lực về kinh tế, có tính cạnh tranh quốc tế theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng bộ, phát triển bền vững về môi trường.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được quy hoạch nhiều khu chức năng như: Khu công nghiệp công nghệ cao; khu thương mại tự do thế hệ mới; khu cảng biển và dịch vụ cảng biển, logistics; khu đô thị sinh thái; trung tâm tài chính, du lịch; trung tâm hành chính, các khu dân cư và một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội.

Đây là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối các khu kinh tế ven biển khác. Là đầu mối giao thông trọng điểm quốc gia về đường bộ, đường thủy và hàng không, là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng.

Toàn cảnh Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng (vùng khoanh đỏ) vừa được Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung.

Theo quy hoạch, định hướng tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển logistics và đô thị xanh, hiện đại, thông minh. Trọng tâm là khu thương mại tự do và cảng miễn thuế với các cơ chế đặc thù.

Đến năm 2035, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có diện tích xây dựng các khu chức năng khoảng 10.500ha, quy mô dân số khoảng 195.000 người. Đến năm 2050, diện tích xây dựng các khu chức năng khoảng 15.630ha, quy mô dân số khoảng 350.000 người.

Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng lấy khu thương mại tự do làm trung tâm, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với hệ thống cảng sông, cảng biển, phát triển các khu đô thị và dân cư gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Không gian kinh tế được hoạch định dựa trên các tuyến giao thông liên vùng, bám sát hệ thống các sông Văn Úc, sông Thái Bình và sông Hóa. Hình thành một trung tâm là khu vực lõi, 2 đầu mối giao thông quốc tế gồm cảng hàng không Tiên Lãng và ga đường sắt - cảng Nam Đồ Sơn; tạo 2 hành lang phát triển chính gồm công nghiệp - cảng, dịch vụ logistics dọc sông Văn Úc và hành lang công nghiệp, đô thị, dịch vụ dọc tuyến cao tốc ven biển.

6 phân khu trọng tâm

Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được chia thành 6 phân khu chính. Trong đó, khu thương mại tự do có quy mô 2.923ha, dân số khoảng 85.000 người. Khu thương mại tự do thế hệ mới với các điều kiện ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế cho vùng và quốc gia. Là khu vực đô thị cửa ngõ của phía Nam Hải Phòng với mô hình phát triển bền vững và năng động; phát triển tổng hợp đa ngành theo mô hình phân khu hỗn hợp kết hợp phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics xanh, thông minh kết hợp thương mại, dịch vụ tài chính.

Phân khu phát triển mở rộng phía Đông Nam rộng 3.613ha, quy mô dân số 5.000 người trên địa bàn các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng. Đây là khu hỗn hợp đô thị, dịch vụ, logistics, công nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, công viên sinh thái, triển lãm quốc tế và cảng hàng không Tiên Lãng.

Phân khu này được định hướng hình thành “hành lang sáng tạo” với các chức năng hỗn hợp, dịch vụ: Trung tâm thương mại tài chính; triển lãm, hội nghị, nghiên cứu; các khu nghiên cứu thử nghiệm và sản xuất công nghiệp. Dự kiến, đây sẽ là khu vực mở rộng khu thương mại tự do trong tương lai.

Phối cảnh KCN Tiên Lãng 1 nằm trong Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng mới được khởi công tháng 1/2026.

Phân khu cảng Nam Đồ Sơn rộng 4.486ha, quy mô dân số 16.000 người. Là đầu mối giao thông trọng điểm quốc gia và quốc tế về đường bộ, đường thủy; khu vực cảng biển, ga đường sắt gắn với đô thị, dịch vụ, thương mại, logistics, kho bãi vận tải và dân cư hiện hữu. Cảng Nam Đồ Sơn được quy hoạch theo mô hình cảng xanh, thông minh, cảng miễn thuế với hệ thống cầu cảng và đê chắn sóng.

Phân khu phát triển phía Bắc sông Văn Úc rộng 3.195ha, quy mô dân số 47.000 người. Đây là khu vực phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics gắn liền với hệ thống cảng sông Văn Úc với định hướng nâng cấp cải tạo hệ thống đê điều, bảo vệ hệ cây xanh sinh thái ven sông.

Phân khu phát triển phía Tây Bắc quy mô 2.964ha, dân số khoảng 120.000 người. Phân khu này định hướng phát triển các đô thị, dịch vụ, công nghiệp với mô hình xanh, thông minh, sinh thái.

Phân khu phát triển phía Tây với quy mô 2.819ha, dân số khoảng 77.000 người, được định hướng phát triển công nghiệp dọc hành lang sông Thái Bình và sông Hóa.

Theo quy hoạch tổng thể, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ có 9 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.900ha. Xây dựng 3 trung tâm logistics hiện đại, xanh, thông minh với tổng quy mô từ 500-600ha.

Khu kinh tế này cũng được định hướng quy hoạch 3 khu vực phát triển đô thị, dân cư chính gồm: khu đô thị trung tâm dọc 2 bên đường cao tốc ven biển gắn với khu thương mại tự do theo mô hình đô thị xanh, sinh thái, thông minh; khu đô thị mới gắn với cảng và khu, cụm công nghiệp phía Bắc sông Văn Úc và khu đô thị gắn với khu, cụm công nghiệp phía Tây.