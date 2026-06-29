Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước

Ngày 29/6, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của thị trường các-bon Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tham dự Lễ khai trương có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu bộ, ngành tại lễ khai trương sàn giao dịch car-bon trong nước

Sàn giao dịch các-bon trong nước được triển khai theo Đề án thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam theo Quyết định số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về Sàn Giao dịch các bon trong nước, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng khung pháp lý, các quy định quản lý, vận hành thị trường và xây dựng hệ thống đăng ký, giao dịch, thanh toán thị trường các-bon.

Phát biểu tại Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch HNX cho biết: Sàn giao dịch các bon đi vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, mà còn tạo cơ chế để các doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí giảm phát thải thông qua giao dịch hạn ngạch và tín chỉ các-bon. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước: phát triển bền vững, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch HNX phát biểu tại lễ khai trương

Để chuẩn bị cho việc vận hành, HNX và VSDC đã hoàn thành xây dựng hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán; phối hợp với các thành viên và ngân hàng chỉ định thanh toán vận hành thử nghiệm thông suốt, ổn định. Công tác tuyên truyền, đào tạo, trang bị kiến thức cho các tổ chức được phép giao dịch cũng đã được triển khai trước khi thị trường chính thức đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định, việc Sàn giao dịch các-bon chính thức đi vào hoạt động hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo bà Phương, Sàn giao dịch các-bon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon một cách công khai, minh bạch, mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá các-bon theo nguyên tắc thị trường; tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện

Đối với thị trường tài chính Việt Nam, đây là một cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, đồng thời từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ miễn toàn bộ phí dịch vụ giao dịch trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028. Bà Phương đề nghị các đơn vị trong ngành chứng khoán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch đăng ký, lưu ký thanh toán an toàn ổn định, thông suốt; tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho các thành viên và doanh nghiệp tham gia thị trường; tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận, làm lũng đoạn thị trường.

Việc Sàn giao dịch các-bon chính thức đi vào hoạt động hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

CHỦ TỊCH UBCKNN VŨ THỊ CHÂN PHƯƠNG

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp; chủ động ngăn chặn, xử lý các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và niềm tin của thị trường; đồng thời tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực của các định chế trung gian, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường các-bon phù hợp yêu cầu hội nhập.

Thay mặt VNX, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lương Hải Sinh cam kết sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Theo đó, tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật; bảo đảm mọi hoạt động của thị trường được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu tiến trình phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững của đất nước.