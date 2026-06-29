Nam A Bank nhận giải thưởng quốc tế về báo cáo phát triển bền vững

Ngày 26/06, tại Malaysia, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã vinh dự được trao tặng giải thưởng Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026 ở hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (Corporate Sustainability Reporting). Đây là cột mốc khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong hành trình chuẩn hóa ESG và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.

Giải thưởng AREA 2026 do Enterprise Asia (EA) – Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp có sáng kiến đột phá và cam kết mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh bền vững. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ESG, áp dụng quy trình đánh giá nghiêm ngặt, công tâm và minh bạch.

Nam A Bank được vinh danh ở hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (Corporate Sustainability Reporting).

Việc được vinh danh tại AREA 2026 giúp Nam A Bank nâng cao uy tín và giá trị của báo cáo trong công tác đối ngoại, quan hệ nhà đầu tư (IR) cũng như gia tăng sự gắn kết với các bên liên quan trên thị trường tài chính quốc tế.

Đây cũng là sự ghi nhận khách quan từ các chuyên gia quốc tế đối với những nỗ lực của Nam A Bank trong việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trên hành trình phát triển với nền tảng “Số hóa” và “Xanh hóa”, ESG chính là đích đến và cũng là động lực giúp Nam A Bank từng bước khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu của ngành tài chính toàn cầu, Báo cáo Phát triển bền vững của Nam A Bank không chỉ là một công cụ công bố thông tin thông thường, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết tăng trưởng dài hạn, minh bạch và có trách nhiệm của Ngân hàng.

Giai đoạn 2023-2024, Nam A Bank đã liên tiếp phát hành 02 Báo cáo Phát triển bền vững được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tiêu chuẩn chung mới nhất của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI Universal Standards 2021) và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

Nếu năm 2023 tập trung vào Môi trường (E) với việc đẩy mạnh tín dụng xanh, áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) cho toàn bộ danh mục đầu tư và mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số OneBank nhằm giảm phát thải, thì năm 2024 ghi dấu bước chuyển sang Xã hội (S) – đặt con người làm trung tâm. Sự đầu tư bài bản vào chính sách nhân sự cùng phúc lợi toàn diện, lộ trình thăng tiến rõ ràng đã giúp Ngân hàng giữ vững danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” suốt 05 năm qua. Thương hiệu Nam A Bank còn gắn liền với trách nhiệm xã hội thông qua các chiến dịch an sinh cộng đồng dài hạn, góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và bền vững của các địa phương trên cả nước.

Song hành, trụ cột Quản trị (G) được củng cố bằng việc triển khai Basel II nâng cao, thử nghiệm Basel III và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao minh bạch, kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, Nam A Bank kiến tạo bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt và mang đậm bản sắc Người Nam Á – “Văn hóa Trà”. Không chỉ dừng lại ở một nét sinh hoạt thường ngày, "Văn hóa Trà" đã được nâng tầm thành một triết lý quản trị bền vững, giúp kết nối Nam A Bank và Khách hàng, kết rèn luyện sự kiên nhẫn, tĩnh tâm và thấu hiểu sâu sắc trong văn hóa ứng xử của Người Nam Á.

Sự nhất quán trong chiến lược phát triển bền vững cùng các cam kết ESG mạnh mẽ đã giúp Nam A Bank tạo các giá trị thiết thực cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Giải thưởng AREA 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Nam A Bank như một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu, sẵn sàng hòa nhịp cùng mục tiêu Net Zero và xu hướng phát triển bền vững của thế giới.