Cao điểm du lịch hè, mua ngoại tệ online thành xu hướng của dân du lịch

Bên cạnh việc đặt vé máy bay hay khách sạn, nhiều người đang chủ động chuẩn bị ngoại tệ từ sớm cho các chuyến xuất ngoại mùa hè. Thay vì chờ đến sát ngày khởi hành rồi mới tất bật đổi tiền, xu hướng mua ngoại tệ online đang được nhiều khách hàng lựa chọn để tiết kiệm thời gian và giảm bớt một đầu việc trước mỗi chuyến đi.

Từ “để mai tính” đến chủ động đổi tiền ngay khi chốt lịch trình

“May quá, còn hai hôm nữa mới bay!”

Đó là phản ứng đầu tiên của chị Bảo Ngọc (TP HCM) khi chợt nhớ mình vẫn chưa chuẩn bị ngoại tệ cho chuyến du lịch Singapore cùng gia đình.

“Lúc ấy vé máy bay đã đặt từ lâu, khách sạn cũng xong, lịch trình gần như hoàn chỉnh. Nhưng đổi tiền thì cứ nghĩ “để mai tính”, đến lúc nhớ ra lại cuống lên đi mua”, chị cười.

Không chỉ chị Bảo Ngọc, với nhiều người, đổi ngoại tệ từng là một trong những công việc dễ bị “xếp cuối” nhất trước mỗi chuyến đi nước ngoài. Đơn giản vì giữa rất nhiều đầu việc cần chuẩn bị, từ xin nghỉ phép, xử lý công việc, sắp xếp hành lý, đổi SIM, mua bảo hiểm du lịch đến kiểm tra giấy tờ, việc đổi tiền thường được xếp vào nhóm “từ từ rồi làm”.

Chỉ đến khi ngày khởi hành cận kề, nhiều người mới bắt đầu vội vã tìm đến quầy giao dịch để hoàn tất thủ tục.

Bên cạnh việc đặt vé máy bay hay khách sạn, nhiều người đang chủ động chuẩn bị ngoại tệ từ sớm cho các chuyến xuất ngoại mùa hè

“Tôi cũng từng có thói quen sát ngày bay mới vội vã mua ngoại tệ đi nước ngoài. Nhưng sau vài lần suýt lỡ việc, giờ thì khác rồi”, anh Tú (29 tuổi, Hà Nội), người thường xuyên du lịch tự túc tại các nước trong khu vực, chia sẻ.

Theo anh Tú, hiện anh có ưu tiên chuẩn bị ngoại tệ ngay sau khi chốt lịch trình. “Việc quan trọng là chọn được ngân hàng cho mua ngoại tệ sớm, online càng tốt. Mình tiết kiệm thời gian lại chủ động hơn về kế hoạch chi tiêu khi sang nước ngoài” – anh nói thêm.

Mua ngoại tệ online để hành trình “nhẹ đầu” hơn

Không chỉ anh Tú, mua ngoại tệ online đang trở thành xu hướng của người đi du lịch nước ngoài. Sự phát triển của các nền tảng số đang làm thay đổi đáng kể cách người dùng chuẩn bị cho các chuyến đi.

Cùng với việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn hay mua bảo hiểm du lịch trên điện thoại chỉ trong vài phút, các giao dịch liên quan đến ngoại tệ cũng dần chuyển hướng theo hành trình xuyên suốt này.

Nắm bắt nhu cầu, Ngân hàng ABBank vừa triển khai tính năng mua ngoại tệ trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số ABBank, cho phép khách hàng đăng ký mua USD online ngay trên điện thoại và chủ động nhận ngoại tệ trước chuyến đi tới 15 ngày.

Với tính năng mới, người dùng chỉ cần khai báo thông tin chuyến đi, nhập số lượng ngoại tệ cần mua, lựa chọn thời gian và địa điểm nhận ngoại tệ, đồng thời tải lên các giấy tờ theo quy định. Hồ sơ sẽ được xử lý tối đa chỉ trong vòng 2 giờ làm việc kể từ thời điểm ABBank tiếp nhận yêu cầu từ hệ thống. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch đã đăng ký để nhận ngoại tệ theo lịch hẹn.

ABBank triển khai tính năng mua ngoại tệ trên app

Hiện ABBank hỗ trợ giao dịch mua USD tiền mặt với hạn mức tối đa lên tới 15.000 USD đối với các quốc gia có yêu cầu VISA và tối đa 5.000 USD đối với các quốc gia không yêu cầu VISA, mức tối thiểu cho mỗi giao dịch là 50 USD. Đặc biệt, hệ thống cũng linh hoạt cho phép khách hàng thay đổi hạn mức mua ngay khi ra quầy nhận tiền.

Theo đại diện ABBank, bên cạnh yếu tố tỷ giá, khách hàng hiện nay ngày càng quan tâm đến sự thuận tiện và tính chủ động trong quá trình giao dịch. Đây cũng là lý do nhiều dịch vụ tài chính đang được số hóa nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng. Việc số hóa quy trình mua ngoại tệ cũng giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian giao dịch tại quầy nhờ phần lớn thông tin và hồ sơ đã được khách hàng hoàn tất từ trước trên ứng dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục tăng cao, việc chuẩn bị ngoại tệ từ sớm đang dần trở thành một phần trong kế hoạch của nhiều du khách. Và khi các dịch vụ tài chính ngày càng được đưa lên môi trường số, những công việc vốn từng tiêu tốn khá nhiều thời gian trước mỗi chuyến đi giờ đây có thể được hoàn tất nhanh chóng chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

* Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Fanpage ABBank hoặc liên hệ hotline 1800 1159 để được tư vấn và hỗ trợ.