Techlab Global: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kiểm nghiệm và tuân thủ chất lượng sản phẩm

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm nghiệm và tư vấn chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần Techlab Global đang trở thành một trong những đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn sản phẩm và tuân thủ pháp luật.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu pháp lý đối với sản phẩm ngày càng chặt chẽ, hoạt động kiểm nghiệm không chỉ là bước kỹ thuật bắt buộc, mà còn là nền tảng giúp doanh nghiệp bảo vệ uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đó cũng là hướng đi mà Công ty Cổ phần Techlab Global kiên trì theo đuổi trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm và tư vấn chất lượng sản phẩm hơn 15 năm, doanh nghiệp này luôn xác định uy tín, chất lượng dịch vụ và sự tuân thủ pháp luật là những giá trị cốt lõi.

Techlab Global hiện cung cấp các giải pháp kiểm nghiệm và tư vấn chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn sản phẩm cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước.

Techlab Global đã có hơn 15 năm xây dựng uy tín trong lĩnh vực kiểm nghiệm và tư vấn chất lượng.

Năng lực kiểm nghiệm hơn 1.000 chỉ tiêu

Một trong những nền tảng quan trọng tạo nên năng lực chuyên môn của Techlab Global là hệ thống phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Theo doanh nghiệp, phòng kiểm nghiệm của Techlab Global có năng lực thực hiện hơn 1.000 chỉ tiêu thử nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là cơ sở để công ty đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm đa dạng của khách hàng, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm và các sản phẩm có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn.

Hệ thống phòng thí nghiệm của Techlab Global được đầu tư đồng bộ với nhiều máy móc, thiết bị kiểm nghiệm hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu. Việc đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại hóa giúp quá trình phân tích đạt độ chính xác, tin cậy, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Bên trong hệ thống phòng thí nghiệm của Techlab Global.

Không chỉ chú trọng cơ sở vật chất, Techlab Global còn xây dựng đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên kiểm nghiệm được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Trong đó, nhiều nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm.

Với năng lực chuyên môn và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, Techlab Global cam kết cung cấp kết quả kiểm nghiệm chính xác, khách quan trong thời gian nhanh nhất từ 5 đến 7 ngày.

Không chỉ kiểm nghiệm, còn đồng hành cùng doanh nghiệp

Bên cạnh hoạt động kiểm nghiệm, Techlab Global chú trọng vai trò tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm thực phẩm, cũng như các yêu cầu pháp lý liên quan.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng và tư vấn của công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, kiểm nghiệm, công bố chất lượng và duy trì sự tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Theo định hướng hoạt động, Techlab Global không chỉ cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm đơn lẻ, mà hướng tới trở thành đối tác đồng hành của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình xây dựng, kiểm soát và duy trì chất lượng sản phẩm.

Đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên kiểm nghiệm của doanh nghiệp được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng không chỉ có được kết quả kiểm nghiệm chính xác, mà còn hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn cần đáp ứng, từ đó chủ động hơn trong việc hoàn thiện sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu và giảm thiểu rủi ro pháp lý khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Với phương châm “Chính xác – Nhanh chóng – Chuyên nghiệp – Tuân thủ”, Công ty Cổ phần Techlab Global cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp kiểm nghiệm và tư vấn chất lượng toàn diện.

Trong giai đoạn thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, an toàn và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, những đơn vị kiểm nghiệm có năng lực chuyên môn, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ và tinh thần tuân thủ như Techlab Global sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm, nâng cao uy tín, gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.