Giá vàng hôm nay (29/6): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 148 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách với thế giới khoảng gần 19 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC về mốc 148 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với đỉnh từ đầu năm, giá vàng miếng giảm 44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tiếp giảm từ đầu năm đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương so với sáng qua. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144 - 147,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.066 USD/ounce, giảm 14 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 129 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng gần 19 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 29/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.201 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.091 - 26.461 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 7 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay ổn định ở mức 26.830 đồng/USD chiều mua vào và 26.870 đồng/USD chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.