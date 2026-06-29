Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia đạt 2 Giải thưởng tiêu biểu Quốc gia

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia vinh dự được xướng tên trong danh sách các đơn vị tiêu biểu toàn quốc với 2 giải thưởng danh giá: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu 2026 và Top 10 Sản phẩm – Dự án tiêu biểu 2026 cho dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Tại Lễ tổng kết Chương trình Truyền thông xây dựng nền kinh tế xanh – "Hàng Việt tốt hướng đến quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp, doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2026" do Viện Những vấn đề Phát triển phối hợp với Viện Kinh tế và Văn hóa cùng Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia vinh dự được xướng tên trong danh sách các đơn vị tiêu biểu toàn quốc với 2 giải thưởng danh giá: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu 2026 và Top 10 Sản phẩm – Dự án tiêu biểu 2026 cho dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia nhận hai giải thưởng danh giá.

Chương trình được triển khai trong 3 tháng với hơn 300 bộ hồ sơ đăng ký từ các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trên cả nước, trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc và khách quan của Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia đầu ngành.

Hơn 100 đơn vị xuất sắc được vinh danh trong buổi lễ tổng kết, với sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao từ các cơ quan nhà nước, học viện và tổ chức kinh tế uy tín. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu về sản phẩm, dịch vụ mà còn tôn vinh những doanh nghiệp đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn – Dự án được vinh danh

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn là dự án bất động sản tổng hợp quy mô lớn tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai – một trong những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Với định hướng phát triển không gian sống cao cấp gắn liền với thiên nhiên và bản sắc địa phương, dự án bao gồm các phân khu nhà liên kế, biệt thự và hạ tầng dịch vụ đồng bộ.

Đúng dịp nhận giải thưởng, vào chiều 28/6/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia đã long trọng tổ chức Lễ cất nóc Phân khu LK1 – cột mốc đánh dấu hoàn thành phần thô toàn bộ phân khu sau chỉ 10 tháng thi công thần tốc.

Đây không đơn thuần là cột mốc kỹ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho cam kết tiến độ và năng lực triển khai của đội ngũ Phú Gia, đồng thời mở ra chiến dịch bàn giao nhà cho khách hàng ngay trong Quý 3/2026. Sự kiện cất nóc và giải thưởng đồng thời diễn ra trong cùng một thời điểm, tạo nên ấn dấu kép thể hiện bước tiến toàn diện – từ chất lượng dự án đến uy tín doanh nghiệp.

Hai giải thưởng danh giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia.

"Hai giải thưởng Tiêu biểu Quốc gia 2026 là sự khích lệ to lớn, nhưng hơn thế đây là lời nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm. Khi Phú Gia Royal Park Quy Nhơn được vinh danh là Top 10 Sản phẩm Dự án Tiêu biểu, chúng tôi hiểu rằng khách hàng và thị trường không chỉ nhìn vào danh hiệu, họ nhìn vào từng căn nhà, từng mét vuông được thi công đúng tiến độ, đúng chất lượng. Lễ cất nóc Phân khu LK1 diễn ra ngay sau đó chính là câu trả lời bằng hành động của Phú Gia - chúng tôi không chỉ cam kết, chúng tôi thực hiện", ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia chia sẻ.

Với nền tảng tài chính vững chắc, định hướng phát triển xanh – bền vững và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia đang khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển hạ tầng uy tín hàng đầu tại khu vực miền Trung. Hai giải thưởng vinh danh đồng thời vào cuối tháng 6/2026 là bằng chứng rõ nét nhất cho chiến lược phát triển dài hạn, lấy chất lượng thực chất và niềm tin của khách hàng làm trọng tâm.

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn đang từng bước hoàn thiện.

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn.