Cất nóc dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn vào giờ đẹp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia vừa long trọng tổ chức Lễ cất nóc phân khu LK1 tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn - cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn hoàn thiện thi công và mở đầu cho hành trình nước rút tiến tới bàn giao sản phẩm trong Quý 3/2026.

Lễ cất nóc phân khu LK1 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư Phú Gia với các nhà đầu tư và khách hàng đã tin tưởng đặt niềm tin vào dự án. Đây không chỉ là kết quả của quá trình thi công bền bỉ, mà còn là tín hiệu rõ ràng về tiến độ và năng lực triển khai của chủ đầu tư. Phân khu LK1 là một trong những phân khu trọng điểm của Phú Gia Royal Park Quy Nhơn - khu tổ hợp thương mại và dịch vụ tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn. Với vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển du lịch vượt trội của vùng đất này, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của bất động sản miền Trung.

Sự kiện Lễ cất nóc là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy dự án đang đi đúng lộ trình, tạo nền tảng vững chắc để đảm bảo tiến độ bàn giao đúng hẹn.

Theo kế hoạch được công bố bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia, việc bàn giao phân khu LK1 dự kiến hoàn thành trong Quý 3/2026. Đây là mốc thời gian được chủ đầu tư khẳng định trước toàn thể khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác liên quan.

Phân khu LK1, gồm 283 căn nhà liền kề, là một trong những phân khu trọng điểm tại dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tiếp theo, hoàn thiện nội thất, cảnh quan, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng đúng như kế hoạch.

Bà Thanh Nguyễn phát biểu tại buổi lễ.

Tại đây, bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia gửi lời tri ân sâu sắc tới quý khách hàng, nhà đầu tư và nhất là đội ngũ cán bộ, công nhân, kỹ sư, nhân viên đã ngày đêm bền bỉ đóng góp công sức để từng thanh sắt, khối bê tông, từng mảng cảnh quan dần hiện hữu, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một khu phố thời thượng tại Quy Nhơn.

Bà chia sẻ, buổi lễ là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của biết bao con người đã đồng hành cùng đơn vị với sự bền bỉ, tận tâm và khát vọng xây dựng nơi ở, nơi đầu tư, nơi trải nghiệm khác biệt. Sự kiện hôm nay còn là lời cam kết mạnh mẽ của Phú Gia về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm với khách hàng: “Chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ phân khu LK1 trong quý 3/2026, đúng như đã công bố”.

“Quá trình thi công phân khu LK1 được triển khai bền bỉ, chuyên nghiệp, bảo đảm các chỉ tiêu về an toàn lao động, tiến độ và chất lượng công trình suốt thời gian qua giữa những biến động không nhỏ về thị trường và nguồn cung nguyên vật liệu. Toàn bộ 283 căn nhà liền kề thuộc phân khu sẽ tiếp tục được đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục, tập trung tối đa nguồn lực về nhân công, tài chính, kỹ thuật để sớm bàn giao sản phẩm trong quý 3/2026, tạo dựng niềm tin vững chắc cho quý khách hàng và các nhà đầu tư”, bà Thanh Nguyễn chia sẻ.

Ban tổ chức buổi lễ lựa chọn giờ đẹp để bổ mê.

Các nhân sự, nhà đầu tư quyết tâm, nỗ lực hết sức để sớm hoàn thành dự án đặc biệt này.