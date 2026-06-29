Chủ đầu tư Khu đô thị Palm City bị xử phạt

TPO - Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc - chủ đầu tư Khu đô thị Palm City với quy mô hơn 30 ha vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng không đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã NRCCH2125001.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

Theo đó, Nam Rạch Chiếc bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định, Nam Rạch Chiếc đã sử dụng không đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã NRCCH2125001, ngày phát hành 10/12/2021. Cụ thể, trong tổng số 1.300 tỷ đồng huy động, Nam Rạch Chiếc đã sử dụng hơn 10 tỷ đồng trong giai đoạn từ quý IV/2021 đến quý III/2024 cho các hoạt động thường xuyên, thay vì thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt và công bố thông tin là thanh toán các khoản vay theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nam Rạch Chiếc còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, gồm buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cùng tiền lãi phát sinh từ khoản tiền này.

Nhà đầu tư có quyền gửi yêu cầu hoàn trả trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực và Nam Rạch Chiếc phải thực hiện hoàn trả trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Lãi phát sinh được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định pháp luật.

Hiện trạng dự án Khu đô thị Palm City.

Vào cuối năm 2024, Nam Rạch Chiếc gia hạn thời gian đáo hạn lô trái phiếu NRCCH2125001 từ ngày 10/12/2025 tới ngày 10/12/2027. Trái phiếu ban đầu có kỳ hạn 48 tháng, phát hành cuối năm 2021, lãi suất 11%/năm. Tài sản bảo đảm là khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại hai lô gồm CC3 và CC4 thuộc dự án khu trung tâm Nam Rạch Chiếc (dự án Palm City).

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có địa chỉ tại tầng 18, block A, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TPHCM. Đại diện pháp luật công ty là ông Đào Duy Hải, thành lập ngày 3/12/2008, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Ban đầu, Nam Rạch Chiếc là liên doanh giữa 3 đối tác, gồm Keppel Land - công ty con của Tập đoàn Keppel, Công ty CP Bất động sản Tiến Phước, Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái. Trong đó, Tập đoàn Keppel sở hữu 42% vốn thông qua tổ chức là Công ty Flemmington Investments Pte Ltd, còn Tiến Phước nắm 38%, Trần Thái 20% vốn điều lệ.

Tháng 3/2022, Keppel Land đã rút khỏi liên doanh sau khi chuyển nhượng toàn bộ 42% vốn tại Công ty Flemmington Investments Pte Ltd - đơn vị đại diện phần vốn của Keppel với giá trị thương vụ là 98,6 triệu USD.

Dự án nổi bật do Nam Rạch Chiếc phát triển là Khu đô thị Palm City, quy mô hơn 30 ha. Khu đô thị Palm City nằm dọc theo bờ sông Giồng Ông Tố và Mương Kinh. Palm City được phát triển thành nhiều giai đoạn và đã đi vào vận hành như tổ hợp khu dân cư nhà thấp tầng, nhà phố thương mại Palm Residence; căn hộ cao tầng và các tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm cùng các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại Palm Heights.

Hồi giữa tháng 6, phân khu Palm River - khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ 3 được khởi công. Đơn vị phát triển được giới thiệu là Hướng Việt Properties.