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Địa ốc

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Cải tạo căn hộ 48m2 của nam chủ nhân độc thân

Thúy Hiền

TPO - Sau khi cải tạo, căn hộ khoác lên mình vẻ đẹp nam tính và thời trang, như một viên ngọc nhiều màu sắc ẩn mình giữa những căn hộ cơ bản trong khối chung cư.

Gia chủ của căn hộ là một nam gia chủ độc thân, căn hộ ban đầu chỉ có diện tích 48m2 cần đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản như khách, bếp, bàn ăn, bàn làm việc, ngủ và vệ sinh. Tuy nhiên một yêu cầu khó của gia chủ là căn hộ cần có gác xép.

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Phương án cải tạo là phá dỡ trần và để trần thô hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải chạy hệ thống điện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo ít đường ống nhất có thể và phải giữ đường ống của căn hộ bên trên.

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Trên mặt bằng mở 48m2, các khu vực công năng được tổ chức liền mạch với nhau, từ bếp tới bàn ăn, sopha khách đến bàn làm việc và gác xép phía trên. Riêng phòng ngủ được ngăn cách nhưng vẫn kết nối với không gian sinh hoạt bằng cửa kính có thể giữ riêng tư bằng rèm vải.

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Điều thú vị của căn hộ là bảng màu đa dạng tông trầm, từ nâu, xám, xanh ngọc, xanh dương, hồng, vàng, kết hợp với ánh sáng tự nhiên được lọc qua rèm cửa và ánh sáng vàng, tạo nên không gian đa sắc thú vị nhưng trầm ổn, nam tính.

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Nét cổ điển phảng phất của căn hộ được tạo nên từ các chi tiết nhỏ như gạch thủ công, họa tiết kẻ ô vuông, kẻ sọc nhuyễn, chi tiết tay nắm cửa.

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Để hoàn thiện căn hộ, nhà thiết kế cũng tỉ mỉ lựa chọn đồ trang trí phù hợp như tranh treo tường, mô hình decor, đèn kim loại, gối trang trí,... Kết quả, căn hộ nhỏ hoàn toàn lột xác, trở thành không gian riêng tư đầy cá tính cho nam chủ nhân độc thân.

Thúy Hiền
Phuong Anh Nguyen
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