ABBank được vinh danh với hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục về công nghệ ngân hàng và ngân hàng bán lẻ tại Global Banking & Finance Awards® 2026. Kết quả này phản ánh những bước tiến của ngân hàng trong chuyển đổi số và phát triển bán lẻ, đồng thời tiếp nối chuỗi ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đối với chiến lược đổi mới sáng tạo của ABBank.

Theo công bố của Ban tổ chức ngày 24/6/2026 (giờ Vương quốc Anh), ABBank được trao hai giải thưởng gồm “Excellence in Innovation – Banking Technology Vietnam 2026” (Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo - Công nghệ Ngân hàng Việt Nam 2026) và “Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2026” (Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng Nhanh nhất Việt Nam 2026).

Global Banking & Finance Awards® là giải thưởng thường niên do Global Banking & Finance Review – tạp chí tài chính uy tín của Vương quốc Anh – tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động. Các giải thưởng được trao trên cơ sở quy trình đánh giá độc lập, dựa trên hệ thống tiêu chí chặt chẽ cùng những minh chứng về năng lực triển khai, kết quả hoạt động và giá trị mang lại cho khách hàng.

Theo hồ sơ đánh giá, ABBank được ghi nhận nhờ những nỗ lực đầu tư cho đổi mới công nghệ, phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) theo hướng chuyên trách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng từng bước phát triển hệ sinh thái tài chính số theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

ABBank liên tục đầu tư phát triển nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Việc được vinh danh đồng thời ở 02 hạng mục về công nghệ ngân hàng và ngân hàng bán lẻ phản ánh những bước tiến của ABBank trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Theo danh sách công bố của Ban tổ chức, ABBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nổi bật của Việt Nam được ghi nhận ở cả hai hạng mục này tại Global Banking & Finance Awards® 2026.

Đại diện ABBank chia sẻ: “Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới của ABBank trong thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. ABBank sẽ không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn cho khách hàng.”

Trong những năm gần đây, ABBank liên tục phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Song song với đó, ngân hàng cũng không ngừng đầu tư nâng cao năng lực bảo mật, trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai nâng cấp hệ thống xác thực theo chuẩn quốc tế FIDO2, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Giải pháp bảo mật mới giúp tăng cường an toàn cho các giao dịch số, hạn chế nguy cơ gian lận và mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trước đó, bộ đôi ứng dụng ABBank cho khách hàng cá nhân và ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp của ABBank cũng đã được vinh danh “Dịch vụ số xuất sắc” (I4 Digital Service Innovation Award 2026) tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026. Việc tiếp tục nhận “bộ đôi” giải thưởng tại Global Banking & Finance Awards® 2026 không chỉ nối dài chuỗi giải thưởng về đổi mới sáng tạo của ABBank mà còn phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với chiến lược đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bán lẻ của ngân hàng.