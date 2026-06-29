Lương bình quân nhân viên EVN gần 40 triệu đồng/tháng

TPO - Năm 2025, mức lương bình quân của người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt hơn 479 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 39,9 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi Bộ Tài chính, Công ty mẹ EVN có tổng số lao động bình quân 3.593 người. Mức lương bình quân của người lao động đạt hơn 479 triệu đồng/người/năm.

Báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã cải thiện đáng kể trong năm 2025. Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt khoảng 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024. Riêng Công ty mẹ EVN đạt doanh thu 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

EVN cho biết giá trị nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn trong năm 2025 đạt khoảng 26.351 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh tích lũy của giai đoạn 2022-2023.

Công ty mẹ EVN hiện có tổng số lao động khoảng 3.600 người.



Về hoạt động điện lực, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2025 đạt khoảng 322,8 tỷ kWh, tăng 4,6% so với năm trước. Điện thương phẩm đạt khoảng 287,85 tỷ kWh, tăng 4,9%.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVN giải ngân khoảng 125.778 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn vượt kế hoạch đầu tư xây dựng, đưa nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm vào vận hành.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của EVN đạt khoảng 245.000 tỷ đồng, bằng 121,7% so với năm 2024. Năng suất lao động tính theo điện thương phẩm đạt khoảng 3,55 triệu kWh/lao động, tăng 6,7% so với năm trước.

Năm 2025 không chỉ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về kết quả kinh doanh mà còn là năm EVN triển khai đợt sắp xếp, kiện toàn tổ chức quy mô lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

EVN đã hoàn tất việc tổ chức lại các công ty điện lực để đồng bộ với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2025. Các tổng công ty điện lực phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như điều chỉnh mô hình tổ chức, chuyển đổi dữ liệu khách hàng, cập nhật hệ thống công nghệ thông tin, bàn giao công tác đo đếm, hóa đơn, thanh toán điện và xử lý các hợp đồng mua bán điện liên quan đến địa giới hành chính mới. EVN cũng phối hợp với các ngân hàng và đối tác trung gian thanh toán để bảo đảm người dân không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Song song với việc sắp xếp bộ máy, EVN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và kinh doanh. Đến hết năm 2025, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ giao dịch điện tử toàn tập đoàn đạt 99,69%.

EVN đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo; đầu tư cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở các địa bàn khó khăn. Đến cuối năm 2025, 100% số xã trên cả nước có điện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%.

Về đầu tư, EVN đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện, trong đó có Thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và 3. Năm 2025, tập đoàn khởi công 215 công trình lưới điện và hoàn thành đóng điện 260 công trình.