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Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế hàng tỷ đồng

Việt Linh

TPO - Một số doanh nghiệp niêm yết công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Có trường hợp bị phạt, tính tiền chậm nộp tới hơn 9,3 tỷ đồng

Vừa qua, một số doanh nghiệp trên sàn cũng công bố thông tin tương tự. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) cho biết nhận được quyết định của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

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Một số doanh nghiệp niêm yết công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định, TIG bị phạt gần 213 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp bổ sung gần 1,1 tỷ đồng tiền thuế còn thiếu và gần 339 triệu đồng tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu đối với TIG hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (mã chứng khoán TWC) cũng công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thuế TPHCM.

Theo kết luận của cơ quan thuế, doanh nghiệp đã kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024. Với vi phạm này, TWC bị phạt hơn 225,3 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp bị truy thu hơn 1,126 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và phải nộp gần 73,34 triệu đồng tiền chậm nộp, được tính từ ngày 1/4/2025 đến thời điểm nộp số thuế truy thu vào ngày 3/11/2025.

Tổng số tiền mà Kho vận Tân Cảng phải nộp vào ngân sách nhà nước gồm tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp là hơn 1,425 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, hoạt động trong lĩnh vực logistics, kho ngoại quan, kho CFS và lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực phía Nam.

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã chứng khoán PGV) cho biết đã nhận được quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

EVNGENCO3 bị xử phạt hành chính hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp thêm hơn 6,9 tỷ đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền phải nộp hơn 9,3 tỷ đồng.

EVNGENCO3 là một trong ba tổng công ty phát điện chủ lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra cuối tuần trước, doanh nghiệp cho biết đến hết tháng 5/2026, sản lượng điện đạt 11,091 tỷ kWh, tương đương 40,1% kế hoạch năm.

Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 43.358,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt 4.927 tỷ đồng, cao gấp 8 lần kế hoạch ban đầu. Sản lượng điện đạt 23.220 triệu kWh.

Việt Linh
#xử phạt thuế #doanh nghiệp #EVNGENCO3 #TIG #Tân Cảng

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