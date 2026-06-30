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Xe bồn chở xăng bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoài Văn

TPO - Chiếc xe bồn chở xăng đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đã xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng dầu khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Rất may, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng hơn 11 giờ cùng ngày. Thời điểm này xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 43R-935... (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Khi đến khu vực gần cầu Bà Ngôn, thuộc xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng Cục CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng được huy động để tổ chức chữa cháy. Sau ít phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Văn
#xe bồn #cháy xăng #cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi #cứu hộ #cảnh sát giao thông

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