Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ số

Ngày 30/6, đoàn chuyên gia cấp cao của Pháp trong các lĩnh vực quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng đã có phiên làm việc tại Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ). Đây là phiên làm việc đầu tiên của đoàn chuyên gia mở đầu chương trình công tác tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/7.

Tại phiên làm việc, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Nguyễn Công Thành đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của các chuyên gia Pháp trong nhiều giai đoạn hợp tác giữa hai bên.

Theo ông, những kinh nghiệm mà phía Pháp chia sẻ về xu hướng chuyển đổi số, mô hình Chính phủ điện tử và kết quả các cuộc khảo sát, làm việc trước đây đã mang lại nhiều giá trị tham khảo quan trọng cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Nguyễn Công Thành chia sẻ về chuyển đổi số. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Công Thành nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, trọng tâm của Việt Nam là đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số và các nền tảng dùng chung, đồng thời triển khai hiệu quả các quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

"Những kinh nghiệm thực tiễn từ phía Pháp sẽ là cơ sở quan trọng để chúng tôi nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Chính phủ các giải pháp phù hợp trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia", ông Nguyễn Công Thành nhấn mạnh.

Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp

Đánh giá cao những ưu tiên mà Việt Nam đang triển khai, ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho rằng các định hướng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hợp tác giữa hai nước.

Theo ông, Đại sứ quán Pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất của Văn phòng Chính phủ để xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn chuyên gia cấp cao của Pháp tại phiên làm việc. Ảnh: PV

Ông Romain Busuttil chia sẻ, Pháp có mạng lưới các trường đại học và cơ sở đào tạo uy tín có thể đồng hành cùng Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, Trung tâm Đào tạo về Quản lý (CFVG) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là hai đơn vị có nhiều tiềm năng tham gia các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh các trường đại học, phía Pháp cũng sẵn sàng kết nối Việt Nam với các cơ sở đào tạo công chức và quản lý hành chính công, tiêu biểu như Học viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP), đồng thời tạo điều kiện để các đoàn công tác Việt Nam nghiên cứu thực tế việc triển khai các chính sách AI và chuyển đổi số tại các địa phương của Pháp.

Ông khẳng định, Chính phủ Pháp dành sự quan tâm lớn đối với dự án hợp tác chuyển đổi số với Việt Nam. Đại sứ Pháp tại Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ông Romain Busuttil nhấn mạnh, Pháp đánh giá cao việc Việt Nam sớm xây dựng khuôn khổ pháp lý và định hướng sử dụng AI có trách nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm yếu tố đạo đức và an toàn trong quá trình ứng dụng.

Ông Romain Busuttil bày tỏ tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Pháp sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.