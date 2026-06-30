'Áo xanh' Thủ đô hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

TPO - Những ngày cuối tháng 6, tuổi trẻ xã Tam Hưng, Đông Anh (Hà Nội) tham gia hoạt động tình nguyện đặc biệt là hỗ trợ lực lượng chức năng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim trên hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thắp hy vọng thân nhân liệt sĩ

Tại trụ sở Công an xã Tam Hưng một ngày gần cuối tháng 6, hơn chục tình nguyện viên áo xanh có mặt từ sớm sẵn sàng cho công tác tiếp đón thân nhân liệt sĩ. Đây là đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN do Bộ Công an tổ chức nhằm chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hình ảnh những cụ ông, cụ bà tóc bạc, bước chân đã run run được các bạn trẻ thanh niên dìu từng bước, ân cần hướng dẫn kê khai hồ sơ đã trở thành khoảnh khắc xúc động lòng người. Với hơn 130 trường hợp thân nhân liệt sĩ tại xã Tam Hưng, sự có mặt của các "áo xanh" đã giúp quy trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, khoa học và tràn đầy hơi ấm tình thân.

Đoàn viên thanh niên xã Tam Hưng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: ĐXTH

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu – Bí thư Chi đoàn thôn Bạch Nao (xã Tam Hưng) chia sẻ trong sự xúc động: “Trong số thân nhân đến lấy mẫu, có những cụ là bố mẹ liệt sĩ. Tuổi cao sức yếu, nhưng các cụ vẫn cố gắng có mặt với mong mỏi cháy bỏng là tìm thấy con”.

Với chị Diệu, hoạt động này còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc khi ông nội chị cũng là một thương binh trở về từ kháng chiến chống Mỹ. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ của ông lại tái phát, giúp chị thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi đau và sự hy sinh của những gia đình liệt sĩ, nỗi khắc khoải của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng hoạt động tại chương trình. Ảnh: ĐXTH

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Thư – Bí thư Đoàn xã Tam Hưng cho biết, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

“Đây là nhiệm vụ mới, giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, còn thắp lên hi vọng đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ”, chị Thư nói.

"Áo xanh" hỗ trợ hướng dẫn, ghi nhận thông tin tại chương trình. Ảnh: ĐXTH

Trách nhiệm tri ân

Mẫu sinh phẩm được lấy bằng máu hoặc tế bào niêm mạc miệng theo quy trình thống nhất, sau đó lưu trữ trong ngân hàng dữ liệu ADN quốc gia để phục vụ đối sánh lâu dài với các hài cốt liệt sĩ được quy tập trên cả nước

Tại xã Đông Anh, hơn 30 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng công tác tổ chức, triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN của gần 400 trường hợp thân nhân liệt sĩ.

Ở chương trình, những người trẻ có dịp biết thêm nhiều câu chuyện xúc động từ thân nhân gia đình liệt sĩ về những kỷ niệm về người anh, người bác… đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về hành trình tìm kiếm, xác định nơi người thân mình đã ngã xuống để đưa về “đất Mẹ”.

Đoàn viên thanh niên Đông Anh hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tại buổi lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: ĐXĐA

Trong đó, có câu chuyện của bà Ngô Thị Bốn (SN 1946) - em gái liệt sĩ Ngô Văn Hứa (SN 1936, quê quán thôn Tiên Hội, xã Đông Hội huyện Đông Anh cũ). Anh trai bà Bốn hy sinh năm 1966 tại chiến trường Bình Phước. Hàng chục năm qua, gia đình đã tìm kiếm, nhưng vẫn chưa biết anh nằm ở đâu. Khoa học phát triển hơn và từ việc lấy mẫu sinh phẩm ADN này, gia đình có thêm hi vọng sớm xác định danh tính, biết được nơi anh yên nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Đoàn xã Đông Anh khẳng định, việc tham gia hỗ trợ thu nhận mẫu ADN là một nội dung mới, giàu ý nghĩa nhân văn. Cùng với những nội dung công trình, phần việc được tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng, như “Câu chuyện thời hoa lửa”, số hóa địa chỉ đỏ…, tiếp tục mang đến người trẻ bài học, trải nghiệm bồi đắp lòng yêu nước, tự hào cách mạng và truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

"Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình tri ân. Mỗi lần nghe các cụ kể về người thân đã hy sinh, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, chị Thảo nói.