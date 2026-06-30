Công đoàn Quân đội đưa cuộc thi an toàn lao động lên nền tảng số

TPO - Lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức an toàn, vệ sinh lao động" trong Công đoàn Quân đội kỳ vọng mở rộng phạm vi tuyên truyền, giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro trong lao động, sản xuất.

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn, vệ sinh lao động” trong Công đoàn Quân đội lần thứ III, năm 2026.

Tham dự phát động cuộc thi có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (Trưởng ban Tổ chức cuộc thi), thời gian qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn những hạn chế nhất định. Nguy cơ mất an toàn lao động và sự cố kỹ thuật vẫn còn tiềm ẩn, nhất là trong các lĩnh vực có điều kiện, môi trường và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng nhận diện, đánh giá và phòng ngừa rủi ro của một bộ phận cán bộ, người lao động còn hạn chế.

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, phát biểu phát động cuộc thi.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân và Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Do đó, cuộc thi không chỉ là một hoạt động tuyên truyền, mà là giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Nội dung cuộc thi tập trung vào việc tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Quân đội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong lao động, sản xuất.

Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có điều kiện củng cố, hệ thống hóa kiến thức; nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa rủi ro; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, chủ động bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu trao đổi tại chương trình phát động cuộc thi.

“Điểm mới của cuộc thi là được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong Quân đội. Hình thức này không chỉ mở rộng phạm vi tuyên truyền, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia, mà còn nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả, tính lan tỏa của cuộc thi trong toàn quân”, Đại tá Nguyễn Văn Đề chia sẻ.