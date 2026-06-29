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Hành trình tri ân, thắp sáng niềm tin hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa

Xuân Tùng

TPO - Hành trình tri ân, thắp sáng niềm tin năm 2026 trao tặng nhiều phần quà, cùng nguồn lực xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa… với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Hành trình tri ân, thắp sáng niềm tin năm 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Hành trình là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường niên và giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

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Đại biểu hành trình đến thăm, dâng hoa và hương tại các địa chỉ đỏ. Ảnh: BTC

Năm nay, hành trình khởi hành từ Đắk Lắk, Gia Lai và khép lại tại Quảng Ngãi với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm các địa chỉ đỏ, trao tặng 90 phần quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) và hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/căn) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn ba tỉnh. Tổng kinh phí chương trình gần 700 triệu đồng.

Hành trình cũng là dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong hệ thống Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Qua mỗi điểm đến, chương trình góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mở rộng sự gắn kết giữa Trung ương Hội với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

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Nhiều nguồn lực, phần quà ý nghĩa được trao tặng trong hành trình. Ảnh: BTC
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Sau 7 mùa tổ chức, hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, từ Bắc Trung Bộ, biển đảo phía Nam, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, đến Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Chương trình đã trao tặng hàng nghìn suất quà; hỗ trợ xây dựng 29 căn nhà tình nghĩa. Đồng thời trao hàng nghìn phần quà hiện vật thiết thực như sách vở, bút viết, thiết bị học tập và vật dụng sinh hoạt cho người dân, học sinh vùng khó khăn. Tổng nguồn lực huy động cho toàn chương trình đến nay đạt hơn 3,5 tỉ đồng.

Xuân Tùng
#Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #hành trình tri ân #thắp sáng niềm tin #nhà tình nghĩa #doanh nhân trẻ #địa chỉ đỏ

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