Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội khóa mới gồm 45 ủy viên, đồng thời thống nhất cử anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2029.

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, diễn ra phiên trọng thể.

Về dự chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai, có ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh.

Tham dự Đại hội còn có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 195 đại biểu đại diện cho hơn 796.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Trước đó, tại phiên thứ nhất (chiều 28/6), Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029, gồm 45 anh, chị.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các anh chị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1. Ảnh: Trương Định

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029. Theo đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương Ban Thư ký, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và các chức danh Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban Kiểm tra.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2029.

Các Phó Chủ tịch Hội, gồm: Anh Nguyễn Tấn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; anh Hồ Trần Phú Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; anh Phan Văn Khoa - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2029. Ảnh: Trương Định

Thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai Đỗ Đức Thanh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Đại hội khi hiệp thương cử tham gia Ủy ban Hội. Anh khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; bám sát Nghị quyết Đại hội; tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy vai trò thanh niên Gia Lai trong kỷ nguyên phát triển mới.