Phát động Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026

TPO - Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 sẽ xét trao cho tối đa 10 nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; góp phần phát hiện, tôn vinh và tạo động lực để các tài năng trẻ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026, nhằm thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I. Ảnh: Châu Linh

Giải thưởng Khuê Văn Các được tổ chức lần thứ II với mong muốn phát hiện, tôn vinh các nhà khoa học trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng góp phần tạo môi trường để các tài năng trẻ phát triển, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng cũng tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học xã hội và nhân văn trong thanh thiếu niên Việt Nam.

Giải thưởng Khuê Văn Các dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu thuộc 6 ngành, liên ngành: Luật học; Giáo dục học; Kinh tế học; Văn hóa - Nghệ thuật; Triết học - Chính trị học - Xã hội học; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

TS. Lê Trần Phước Mai Hoàng (SN 1992) - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, mỗi kỳ xét trao cho tối đa 10 cá nhân tiêu biểu.

Đối tượng đăng ký là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu, công tác tại Việt Nam hoặc nước ngoài; là tác giả hoặc đồng tác giả các công trình khoa học có giá trị, có đóng góp cho sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, xã hội.