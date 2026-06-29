Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát động Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026

Châu Linh Châu Linh

TPO - Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 sẽ xét trao cho tối đa 10 nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; góp phần phát hiện, tôn vinh và tạo động lực để các tài năng trẻ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026, nhằm thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

kvc1-4968.jpg
Các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I. Ảnh: Châu Linh

Giải thưởng Khuê Văn Các được tổ chức lần thứ II với mong muốn phát hiện, tôn vinh các nhà khoa học trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng góp phần tạo môi trường để các tài năng trẻ phát triển, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng cũng tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học xã hội và nhân văn trong thanh thiếu niên Việt Nam.

Giải thưởng Khuê Văn Các dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu thuộc 6 ngành, liên ngành: Luật học; Giáo dục học; Kinh tế học; Văn hóa - Nghệ thuật; Triết học - Chính trị học - Xã hội học; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

kvca-1631.jpg
TS. Lê Trần Phước Mai Hoàng (SN 1992) - Giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, mỗi kỳ xét trao cho tối đa 10 cá nhân tiêu biểu.

Đối tượng đăng ký là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu, công tác tại Việt Nam hoặc nước ngoài; là tác giả hoặc đồng tác giả các công trình khoa học có giá trị, có đóng góp cho sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, xã hội.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (website: http://tainangviet.vn).

Việc đăng ký tham gia xét giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ http://khxhnv.tainangviet.vn/ và hoàn thành đăng ký đến hết ngày 10/9/2026.

Châu Linh Châu Linh
#Giải thưởng Khuê Văn Các #khoa học trẻ #xã hội nhân văn #tài năng trẻ #nghiên cứu khoa học #Trung ương Đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe