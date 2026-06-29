Thanh niên Gia Lai tiên phong trên 5 lĩnh vực lớn trong giai đoạn phát triển mới

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, lãnh đạo Trung ương Đoàn và UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới theo hướng thực chất, đồng thời kỳ vọng thanh niên Gia Lai phát huy vai trò tiên phong trên 5 lĩnh vực trọng tâm, góp phần đưa tỉnh phát triển sau sáp nhập.

Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 195 đại biểu đại diện cho hơn 796.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trương Định.

Các hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên tỉnh Gia Lai đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị, tổ chức Hội cần làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh niên gắn liền với việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, lòng yêu nước của thanh niên Gia Lai phải được cụ thể hóa bằng hành động bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập – từ không gian cồng chiêng Tây Nguyên, các giá trị văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số đến võ cổ truyền Bình Định, văn hóa biển và các di sản vùng duyên hải. Mỗi hội viên phải trở thành một "đại sứ văn hóa", phát huy tinh thần đoàn kết giữa thanh niên vùng cao nguyên, biên giới, ven biển và hải đảo.

Tổ chức Hội phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần "thanh niên Gia Lai làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo". Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức Hội tạo môi trường để thanh niên được nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Thanh niên phải tiên phong khai thác hiệu quả các lợi thế đặc thù của tỉnh; chủ động kết nối với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu để thanh niên tỉnh nhà có cơ hội đóng góp, cống hiến của mình giá trị cho quê hương Gia Lai.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trương Định.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và các hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; phải đồng hành thiết thực, toàn diện hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện; phải xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, kiên quyết chống “hành chính hóa”, thật sự là môi trường rèn luyện cán bộ trẻ chất lượng cao.

“Yêu cầu đặt ra đối với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập này là phải xây dựng được một khối đoàn kết thống nhất, đưa Hội thực sự là mái nhà chung rộng khắp của thanh niên toàn tỉnh. Muốn tổ chức vững mạnh, trước hết cán bộ Hội phải mạnh. Cán bộ Hội thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp tập hợp thanh niên tốt, năng lực số, tư duy đổi mới; không hành chính hóa, không xa cơ sở”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các anh chị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1. Ảnh: Trương Định.

Năm lĩnh vực lớn thanh niên Gia Lai cần tiên phong

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh: Gia Lai hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Theo bà Lịch, việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển mới - nơi đại ngàn Tây Nguyên hòa quyện cùng biển xanh duyên hải; nơi văn hóa cồng chiêng gặp gỡ di sản võ học, hát bội và bài chòi; nơi biên giới, cao nguyên và biển cả kết nối thành một chỉnh thể thống nhất.

“Đó là một Gia Lai rộng lớn hơn, giàu tiềm năng hơn. Nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thế hệ trẻ. Lịch sử luôn dành cho thanh niên những thời khắc để cống hiến. Và hôm nay chính là thời khắc đó”, bà Lịch chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Bà Lịch cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn xác định đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn mỗi ĐVTN Gia Lai sẽ là người tiên phong trên năm lĩnh vực lớn, gồm: tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tiên phong trong khởi nghiệp và lập nghiệp; tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường; tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiên phong xây dựng hình ảnh con người Gia Lai năng động, thân thiện, hội nhập.

Thanh niên Gia Lai thể hiện sự quyết tâm trong nhiệm kỳ mới.

Tặng quà tri ân các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) không tiếp tục tham gia công tác Hội. Ảnh: Trương Định.

Đối với tổ chức Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Đoàn phải thực sự là mái nhà chung của thanh niên. Là nơi truyền cảm hứng, nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nơi đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và phát triển bản thân. Mỗi phong trào của Đoàn phải hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn của tỉnh và đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên.