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Giới trẻ

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Diệu Nhi

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam vừa tiếp nhận nguồn lực tài trợ dành cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Daikin Việt Nam tổ chức chương trình tiếp nhận nguồn lực tài trợ dành cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp đồng hành đã trao tặng nguồn lực tài trợ đợt 2 trị giá 150 triệu đồng, nâng tổng mức tài trợ dành cho Quỹ đạt 300 triệu đồng.

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Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tiếp nhận nguồn lực tài trợ tại chương trình.

Nguồn lực này sẽ tiếp thêm động lực để Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam thực hiện các chương trình thiết thực, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng và nâng cao cơ hội tiếp cận các điều kiện học tập tốt hơn.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, sự đồng hành của doanh nghiệp còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khuyến khích thêm nhiều tổ chức, đơn vị cùng chung tay vì sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tin tưởng rằng, sự phối hợp này sẽ tiếp tục mang lại nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn, thiết thực trong thời gian tới.

Diệu Nhi
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