TPHCM tuyên dương các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong gửi gắm: Mỗi đoàn viên thanh niên thành phố hãy giữ khát vọng học hỏi, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 29/6, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác lần thứ I, năm 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương các gương Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố, nhằm biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tình nguyện và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thông qua Đại hội, tổ chức Đoàn ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của thanh niên thành phố trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đại hội góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TPHCM và đất nước, lan tỏa tinh thần sống, học tập và làm việc có trách nhiệm, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác.

Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của 329 đại biểu. Đây là các cá nhân có thành tích tốt, có nhiều đóng góp nổi bật cho địa phương, đơn vị và cho cộng đồng, xã hội.

Đặc biệt, từ 329 đại biểu dự Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã bình xét, đề xuất 50 gương điển hình tiêu biểu là các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi bật, có nhiều đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng thông qua công tác chuyên môn và hoạt động xã hội.

Không ngừng hoàn thiện bản thân

Phát biểu tuyên dương các gương điển hình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định khi nhìn lại hành trình 50 năm thành phố mang tên Bác, chúng ta càng tự hào khi thấy tuổi trẻ thành phố là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, luôn tiên phong trong đổi mới và hội nhập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (bên phải) cùng Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trao bằng khen cho các gương thanh niên tiêu biểu. Ảnh: Phượng Châu

Anh Lưu Hoàng Phúc - giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lạc Long Quân nhận khen thưởng.

Lãnh đạo TPHCM tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo lời Bác.

Ghi nhận hành trình học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ thành phố cùng những thanh niên tiêu biểu đang từng ngày đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, ông Lê Quốc Phong cho rằng điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích các bạn trẻ đạt được mà chính là những thông điệp các bạn mang đến.

“Đó là tinh thần tận tụy trong công việc, trách nhiệm với tập thể, là ý thức cống hiến cho xã hội và khát vọng vươn lên để hoàn thiện mình, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho thành phố và đất nước. Chính những điều giản dị ấy, những giá trị lớn lao được ươm mầm và lan tỏa”, ông Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy nêu rõ: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới không chỉ trao cho thành phố những cơ chế, dư địa và động lực phát triển mới mà còn đặt lên vai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố những trách nhiệm lớn hơn trong việc thực hiện hiện thực hóa khát vọng đưa TPHCM trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực và đất nước.

Trong hành trình hiện thực hóa những mục tiêu ấy, thành phố rất cần một thế hệ thanh niên có lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, đủ trí tuệ để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để tiên phong đổi mới, đủ trách nhiệm để phục vụ nhân dân, đủ khát vọng để biến những điều tưởng như khó khăn, thách thức thành những cơ hội phát triển.

Từ diễn đàn trọng thể này, ông Lê Quốc Phong mong muốn các bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dạy. Ông nhấn mạnh, trong một thế giới thay đổi từng ngày, tri thức mới liên tục hình thành, học tập không còn là một giai đoạn chỉ diễn ra trên giảng đường, trường học, mà phải trở thành một năng lực, một thói quen thường xuyên, một lối sống của người trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tuyên dương.

“Mỗi đoàn viên thanh niên thành phố hãy giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới”, ông Phong gửi gắm.

Đi liền đó, tuổi trẻ thành phố phải trở thành lực lượng tiên phong, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số - động lực phát triển mới quan trọng trong mô hình phát triển của thành phố.

Các đại biểu được tuyên dương là những gương mặt có nhiều đóng góp nổi bật như ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Phương Mỹ Chi, vận động viên Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Tứ Cường... Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu trước đó, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải đánh giá, mỗi đại biểu dự Đại hội là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự cộng đồng và khát vọng vươn lên không ngừng. Theo anh Hải, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, các bạn trẻ đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần sống đẹp, sống có ích, dám dấn thân, cống hiến và luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.