Khơi dậy 'tinh thần mới' của tuổi trẻ Việt Nam

TP - “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới” - thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã truyền cảm hứng, khơi dậy quyết tâm đổi mới tư duy, hành động và cống hiến trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo củaTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể”.

Hưởng ứng lời hiệu triệu trên, nhiều cán bộ Đoàn khẳng định sẽ cụ thể hóa bằng những mô hình, sáng kiến và phong trào thiết thực, góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ niềm tin đến hành động

Chia sẻ về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội cho rằng, điều truyền cảm hứng nhất chính là yêu cầu chuyển hóa niềm tin thành hành động.

Theo chị Hoa, mỗi vế trong thông điệp: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”, đều chứa đựng một yêu cầu mới đối với thanh niên. “Nghĩ rộng hơn” là yêu cầu về tư duy đổi mới, tư duy toàn cầu nhưng luôn hành động vì Việt Nam. “Học nhanh hơn” là khả năng thích ứng trước sự phát triển rất nhanh của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. “Làm tốt hơn” là không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả công việc. “Sống đẹp hơn” là gìn giữ bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội. “Cống hiến nhiều hơn” không chỉ là tinh thần dấn thân mà còn là khả năng tạo ra giá trị mới để giải quyết những vấn đề của đất nước.

“Đây không đơn thuần là lời căn dặn mà là định hướng phát triển của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển với yêu cầu rất cao về nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên không chỉ cần thích ứng mà phải trở thành lực lượng tiên phong tạo ra sự thay đổi”, chị Hoa nói.

Chị Hoa cho biết, ở đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, Đoàn ĐHQG Hà Nội xác định nhiệm vụ không chỉ tổ chức các phong trào mà còn kiến tạo môi trường để mỗi đoàn viên, sinh viên phát triển toàn diện.

Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là tăng cường giáo dục, định hướng nhận thức để đoàn viên hiểu rõ vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong thời đại chuyển đổi số; xây dựng tinh thần học tập suốt đời, chủ động làm chủ khoa học công nghệ.

Song song với đó là đồng hành với sinh viên phát triển toàn diện thông qua hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của ĐHQG Hà Nội; chú trọng phát triển năng lực số, tư duy phản biện, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Nhóm giải pháp thứ ba là tạo nhiều cơ hội để thanh niên hiện thực hóa khát vọng cống hiến thông qua nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số, các cuộc thi sáng tạo và hoạt động tình nguyện. “Chúng tôi tin rằng khi được trao cơ hội và môi trường phù hợp, mỗi bạn trẻ đều có thể biến tri thức thành sáng kiến, ý tưởng thành sản phẩm và nhiệt huyết thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, khi tổ chức Đoàn thực hiện tốt ba nhiệm vụ: giáo dục, đồng hành và tạo cơ hội, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không chỉ dừng lại ở lời hiệu triệu mà sẽ được hiện thực hóa bằng những công trình nghiên cứu, sáng kiến đổi mới sáng tạo và những đóng góp cụ thể của tuổi trẻ.

Phong trào phải tạo ra giá trị

Nếu trong môi trường đại học, yêu cầu đặt ra là hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao thì ở địa phương, bài toán là làm sao để mỗi phong trào thanh niên thật sự tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng rất rõ cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn lao của Đảng đối với thế hệ trẻ.

Điều anh tâm đắc nhất là yêu cầu đổi mới các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Theo anh Hải, quan điểm "Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia, mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm, mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ" chính là tư duy đổi mới rất cần thiết đối với công tác Đoàn hiện nay.

Kỹ sư VNPT làm chủ công nghệ cốt lõi về xử lý hình ảnh, ngôn ngữ, giọng nói, phân tích dữ liệu

Đối với tuổi trẻ Nghệ An, mỗi phong trào, mỗi công trình thanh niên cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo ra giá trị lâu dài.

“Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức phong trào, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao”, anh Hải chia sẻ. Tuổi trẻ Nghệ An sẽ chú trọng xây dựng các mô hình thanh niên tiêu biểu có khả năng nhân rộng, đánh giá được hiệu quả, qua đó phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên ưu tú.

Theo anh Hồ Phúc Hải, chỉ khi mỗi hoạt động của Đoàn tạo ra giá trị cụ thể cho cộng đồng thì mới thực sự khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới.

Hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ số

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành động lực phát triển quốc gia, tinh thần “mới” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cũng được tuổi trẻ trong các doanh nghiệp công nghệ nhìn nhận là yêu cầu cấp thiết.

Anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT cho rằng, điều truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất chính là tinh thần đổi mới về tư duy. “Đó không phải là làm nhiều hơn theo cách cũ mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới cho đất nước”, anh Long nói.

“Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là lời hiệu triệu đối với cả một thế hệ - thế hệ được kỳ vọng sẽ “nghĩ rộng hơn”, “học nhanh hơn”, “làm tốt hơn”, “sống đẹp hơn” và “cống hiến nhiều hơn” để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chúng tôi biến niềm tin mà Đảng, Nhà nước gửi gắm thành những hành động cụ thể, những công trình, sáng kiến và kết quả có thể đo đếm được, tạo ra những sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam”. Anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn VNPT

Theo anh Long, với vai trò là lực lượng trẻ của một tập đoàn công nghệ chủ lực quốc gia, trách nhiệm của tuổi trẻ VNPT không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải tiên phong hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam làm chủ công nghệ số.

“Điều đó đòi hỏi mỗi đoàn viên phải nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, làm chủ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an toàn thông tin và các công nghệ chiến lược; đồng thời, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình và tạo ra những sản phẩm công nghệ mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam”, anh Long nói.

Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT

Anh Long cho biết, để hiện thực hóa tinh thần ấy, Đoàn Thanh niên VNPT tiếp tục phát động phong trào học tập công nghệ mới, tổ chức các sân chơi đổi mới sáng tạo, các cuộc thi ứng dụng AI trong công việc, xây dựng các nhóm thanh niên tiên phong nghiên cứu và chuyển đổi số.

Theo anh Long, khi mỗi đoàn viên đều nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn và cống hiến nhiều hơn, tuổi trẻ VNPT sẽ không chỉ góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp cho chiến lược phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.