Khát vọng làm giàu từ nông nghiệp Bí thư Chi đoàn bản vùng cao

TPO - Giữa núi rừng heo hút của xã Yên Hòa (Nghệ An), câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên trẻ Lô Văn Danh ở bản Tạt đang trở thành nguồn cảm hứng đẹp về ý chí vươn lên thoát nghèo bằng chính đôi bàn tay lao động.

Sinh ra và lớn lên ở bản vùng sâu của xã Yên Hòa (Nghệ An), chàng trai Lô Văn Danh (26 tuổi, trú bản Tạt) không cam chịu trước cái nghèo đeo bám nên luôn khát khao vươn lên làm giàu, thay đổi cuộc sống bản thân.

Bằng sức trẻ, sự năng động, Lô Văn Danh đã tận dụng lợi thế của thiên nhiên để xây dựng thành công mô hình kinh tế, trở thành tấm gương sáng cho thanh niên địa phương noi theo.

Bí thư Chi đoàn Bản Tạt Lô Văn Danh khởi nghiệp bằng chính lợi thế từ thiên nhiên của quê hương.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2023, mang theo sự kỷ luật và tinh thần không ngại khó, Danh bắt đầu hành trình lập nghiệp với quyết tâm xây dựng kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Khởi đầu của Danh khá giản dị với nghề nuôi gà - vật nuôi quen thuộc của bà con miền núi. Thế nhưng, điều làm nên sự khác biệt ở chàng trai trẻ chính là tư duy chủ động và sáng tạo trong sản xuất. Để giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, anh tự trồng thêm ngô, sắn, đồng thời vào rừng khai thác chuối rừng về chế biến thức ăn cho đàn gà.

Nhờ tận dụng tốt nguồn thức ăn tự nhiên, đàn gà của gia đình anh phát triển khỏe mạnh, ít dịch bệnh, chất lượng thịt thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng. Có thời điểm, trang trại của anh duy trì tới 600 con gà thịt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ tận dụng tốt nguồn thức ăn nên mô hình nuôi gà của Danh giảm chi phí, được thị trường ưa chuộng.

“Nuôi gà không khó nếu mình chịu khó học hỏi và nắm chắc kỹ thuật. Đầu ra hiện nay cũng khá ổn định nên tôi xác định đây sẽ là hướng đi lâu dài của gia đình”, anh Danh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, với suy nghĩ phải tận dụng tối đa lợi thế sẵn có để nâng cao hiệu quả kinh tế, anh tiếp tục mở rộng mô hình sang nuôi lợn thịt và lợn nái. Trong khi chờ các vật nuôi chính đến kỳ xuất bán, Danh còn linh hoạt phát triển thêm nhiều mô hình khác để “lấy ngắn nuôi dài” như nuôi cá, nuôi vịt và đặc biệt là nuôi đuông dừa - một hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Với 30 chậu đuông dừa, chỉ sau khoảng một tháng chăm sóc là có thể thu hoạch, giúp gia đình anh có thêm nguồn thu ổn định khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.

Danh nuôi hơn 30 chậu đuông dừa, mang lại một khoản thu tốt.

Điều đáng ghi nhận ở Danh không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn tiên phong thử nghiệm những mô hình mới. Khi xã Yên Hòa triển khai mô hình nuôi hươu lấy nhung, anh tiếp tục là một trong những thanh niên đầu tiên mạnh dạn đăng ký tham gia.

Nhiều người trong bản vẫn thường nói vui rằng, Danh có “bàn tay mát”, nuôi con gì cũng lớn nhanh, phát triển tốt. Nhưng phía sau lời khen ấy là cả một quá trình học hỏi và niềm đam mê cháy bỏng với nông nghiệp của chàng trai vùng cao.

Nhiều người dân địa phương cũng tìm đến Danh học hỏi nuôi đuông dừa.

Bí thư Đoàn xã Yên Hòa - chị Vi Thị Xoan cho hay, mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của anh Lô Văn Danh là một trong những mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên trên địa bàn. Không chỉ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, anh Danh còn là Bí thư Chi đoàn bản Tạt năng nổ, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương.

"Danh là đoàn viên có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ, dám làm và luôn nhiệt huyết trong mọi hoạt động. Mô hình kinh tế của Danh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn truyền cảm hứng, tạo động lực để nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình," chị Xoan chia sẻ.

Mô hình phát triển kinh tế của Danh được nhiều thanh niên địa phương học tập.

Từ mô hình kinh tế tổng hợp “vườn - ao - chuồng” khép kín, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh Lô Văn Danh thu nhập khoảng 70 - 80 triệu đồng. Với nhiều người, con số ấy có thể chưa lớn, nhưng đối với một thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng cao còn nhiều khó khăn, đó là thành quả của nghị lực, của sự cần cù và khát vọng đổi thay cuộc sống.