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Quảng Ninh mở cánh cửa phát triển với loạt quy hoạch chiến lược

Hoàng Dương

TPO - Chiều 30/6, Quảng Ninh công bố hàng loạt quy hoạch chiến lược định hình tầm nhìn phát triển đến năm 2050 – 2075, đồng thời trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.

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Quảng Ninh mở cánh cửa phát triển với loạt quy hoạch chiến lược.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 30/6, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm công khai, cung cấp thông tin đầy đủ về phương hướng phát triển, cấu trúc, quy mô và định hướng không gian của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050 và Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Bộ trưởng Bùi Hồng Minh trao quyết định cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đồng thời trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Các quy hoạch được công bố lần này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tổ chức, phân bổ lại không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa mới cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Theo định hướng mới, Quảng Ninh phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng với Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội và khu vực biên giới phía Bắc. Không gian phát triển của tỉnh tiếp tục gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, hệ thống giao thông chiến lược và các trung tâm du lịch, dịch vụ quanh vịnh Hạ Long.

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Quảng Ninh được định hướng phát triển với không gian liên kết thống nhất, lấy vịnh Hạ Long làm trung tâm.

Gần 45.000 tỷ đồng vốn đầu tư được trao

Điểm nhấn của hội nghị là việc Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.

Trong số này có nhiều dự án quy mô lớn như dự án Sản phẩm giải trí thông minh của Công ty TNHH Năng lượng & Linh kiện EV Foxconn Việt Nam, tăng thêm hơn 9.200 tỷ đồng; KCN VSIP Quảng Ninh hơn 5.800 tỷ đồng; KCN Green Bay Tech 5.700 tỷ đồng; KCN Bạch Đằng II gần 4.800 tỷ đồng; KCN VB Quảng Yên 3.740 tỷ đồng; KCN An Hưng Quảng Ninh hơn 3.000 tỷ đồng.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án.

Ngoài công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp, các dự án được trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư còn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như điện gió, đô thị, dịch vụ thương mại, logistics, du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, chế biến lâm sản và nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô.

Việc công bố quy hoạch đồng thời trao chứng nhận đầu tư cho các dự án lớn cho thấy quyết tâm của Quảng Ninh trong việc đưa quy hoạch từ bản vẽ vào thực tiễn, biến định hướng phát triển thành công trình, dự án cụ thể. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ về môi trường đầu tư minh bạch, năng động, tiếp tục khẳng định sức hút của Quảng Ninh với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngay sau hội nghị, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô, cụ thể hóa tinh thần triển khai ngay các định hướng phát triển vừa được công bố.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #quy hoạch #đầu tư #phát triển #dự án #đô thị #kinh tế

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